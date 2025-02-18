ua en ru
Вт, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Синоптик назвала дату потепління в Україні: скільки залишилось чекати

Вівторок 18 лютого 2025 12:32
UA EN RU
Синоптик назвала дату потепління в Україні: скільки залишилось чекати В Україну може прийти потепління (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Згідно з попередніми прогнозами, незабаром в Україну може прийти потепління. Водночас найближчими днями утримуватиметься морозна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Коли в Україну може прийти потепління

За словами експерта, нині в Україні - справжня зимова погода.

"Низька температура повітря не завжди фізично комфортна, а враховуючи щоденні обстріли та загрози енергетичним об'єктам - тим більше. Тому насолоджуючись букварними зимовими краєвидами, трохи зазирнемо далі, ближче до весни", - зауважила Діденко.

Вона розповіла, що впродовж завтрашньої доби (середи, 19 лютого), в Україні втримуватиметься морозна погода.

Температура повітря вночі:

  • на більшості територій - від 9 до 13 градусів нижче нуля;
  • у східній частині України - від 12 до 19 градусів морозу;
  • у західних областях - від 4 до 10 градусів нижче нуля.

Впродовж дня температура повітря в Україні передбачається на рівні -1-6 градусів за Цельсієм.

"Невеликий сніг імовірний у середу на заході, півночі та подекуди - в центральних областях. На півдні та сході - сухо", - додала синоптик.

Тим часом у Києві найближчої ночі температура повітря очікується близько -10 градусів за Цельсієм. Завтра вдень - від 1 до 3 градусів морозу.

"На дорогах - слизько. Місцями можливий невеликий сніг", - додала фахівець.

Діденко повідомила також, що згідно з попередніми прогнозами (які, як завжди, потребуватимуть уточнення), потепління прийде в Україну орієнтовно з 25 лютого.

"Морози відступлять, а денна температура повітря поступово підвищуватиметься й досягне на наступному тижні спочатку 1-5 градусів тепла, а потім +4+9°С. На заході та півдні - навіть до +10 градусів за Цельсієм", - розповіла вона.

Потепління в Києві, як і в більшості областей України, також очікується з 25 лютого.

"Якраз через тиждень будемо спостерігати, як з дахів капає передвесняна водичка та звисають прозорі бурульки", - підсумувала експерт.

Синоптик назвала дату потепління в Україні: скільки залишилось чекатиСиноптик назвала дату потепління в Україні: скільки залишилось чекатиПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де і коли в Україні буде найхолодніше найближчими днями та чи "втримається" сніг.

Читайте також, чого ні в якому разі не можна робити під час погіршення погоди, щоб уберегти власний гаманець, здоров'я та навіть життя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві Метеоролог
NEWS
За добу Росія втратила на фронті 1170 окупантів і 53 артсистеми: нові дані Генштабу
За добу Росія втратила на фронті 1170 окупантів і 53 артсистеми: нові дані Генштабу
DAILY
Під носом у Ірану. Чому Трамп "замирює" Близький Схід і як це вплине на війну в Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Під носом у Ірану. Чому Трамп "замирює" Близький Схід і як це вплине на війну в Україні