Атмосферный фронт переместится: какой погоды ждать в Украине завтра

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, какой будет погода завтра, 19 февраля. Водителям напомнили, что на дорогах может быть гололедица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра на 19 февраля 2025 года, над территорией Украины продолжит господствовать холодный воздух.
Учитывая это, температура воздуха почти не изменится.
Погода будет преобладать без осадков, однако днем с северо-запада Европы переместится атмосферный фронт. Он обусловит увеличение облачности и небольшой снег:
"На дорогах, кроме Закарпатья и крайнего юга, местами гололедица", - отметили в УкрГМЦ.
Ветер ожидается преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем в среднем - от 1 до 6 градусов мороза.
Между тем на Закарпатье и в Одесской области может быть несколько теплее. Там прогнозируют от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Украину может прийти потепление.
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