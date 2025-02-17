Погіршення погоди в Україні. У МВС сказали, чого не можна робити, аби вберегти життя
Міністерство внутрішніх справ нагадало українцям про погіршення погодних умов. Громадян закликали також дотримуватись правил безпеки, аби вберегти здоров'я та життя.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України у Facebook.
Правила безпеки для українців від МВС
"Погіршення погодних умов спостерігається по всій території України! Закликаємо не нехтувати правилами безпеки", - наголосили у МВС.
Зазначається, щоб для того, аби вберегти гаманець, здоров'я та життя, не можна:
- водіям за кермом - здійснювати різки маневри, не дотримуватись безпечної дистанції та перевищувати швидкість руху;
- водіям під час паркування - залишати транспортні засоби у місцях, де вони стають перешкодою в роботі комунальної техніки;
- пішоходам - переходити дорогу в невстановлених місцях (поза пішоходними переходами) і намагатись перебігти проїзну частину перед транспортом, який рухається;
- дітям і дорослим - виходити на лід, якщо немає впевненості в його міцності;
- всім українцям - залишати без нагляду обігрівачі, газові прилади та пічне опалення (а також не слідкувати за їхнім станом).
Крім того, в МВС розповіли, що станом на сьогодні, 17 лютого, в Україні розгорнуто:
- 804 Пункти незламності ДСНС;
- 912 пунктів обігріву Національної поліції.
"У разі екстреної ситуації ви можете звернутися за номерами "101", "102" чи "112", - підсумували у прес-службі міністерства.
Допис МВС (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)
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