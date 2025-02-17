ua en ru
Пн, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Погіршення погоди в Україні. У МВС сказали, чого не можна робити, аби вберегти життя

Понеділок 17 лютого 2025 13:36
UA EN RU
Погіршення погоди в Україні. У МВС сказали, чого не можна робити, аби вберегти життя Погода в Україні погіршилась (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Міністерство внутрішніх справ нагадало українцям про погіршення погодних умов. Громадян закликали також дотримуватись правил безпеки, аби вберегти здоров'я та життя.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України у Facebook.

Правила безпеки для українців від МВС

"Погіршення погодних умов спостерігається по всій території України! Закликаємо не нехтувати правилами безпеки", - наголосили у МВС.

Зазначається, щоб для того, аби вберегти гаманець, здоров'я та життя, не можна:

  • водіям за кермом - здійснювати різки маневри, не дотримуватись безпечної дистанції та перевищувати швидкість руху;
  • водіям під час паркування - залишати транспортні засоби у місцях, де вони стають перешкодою в роботі комунальної техніки;
  • пішоходам - переходити дорогу в невстановлених місцях (поза пішоходними переходами) і намагатись перебігти проїзну частину перед транспортом, який рухається;
  • дітям і дорослим - виходити на лід, якщо немає впевненості в його міцності;
  • всім українцям - залишати без нагляду обігрівачі, газові прилади та пічне опалення (а також не слідкувати за їхнім станом).

Крім того, в МВС розповіли, що станом на сьогодні, 17 лютого, в Україні розгорнуто:

  • 804 Пункти незламності ДСНС;
  • 912 пунктів обігріву Національної поліції.

"У разі екстреної ситуації ви можете звернутися за номерами "101", "102" чи "112", - підсумували у прес-службі міністерства.

Погіршення погоди в Україні. У МВС сказали, чого не можна робити, аби вберегти життяПогіршення погоди в Україні. У МВС сказали, чого не можна робити, аби вберегти життяДопис МВС (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Карпатах зафіксували рекордні 22 градуси морозу.

Читайте також, чому якість повітря взимку може напряму залежати від погоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Погода в Україні Поради водіям Правила безпеки Поради батькам
NEWS
Переговори в Саудівській Аравії. Що відомо про зустріч США з РФ та чи буде там Україна
Переговори в Саудівській Аравії. Що відомо про зустріч США з РФ та чи буде там Україна
DAILY
Уроки Мюнхена. Яке майбутнє Трамп приготував Європі та чи став мир ближчим для України
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Уроки Мюнхена. Яке майбутнє Трамп приготував Європі та чи став мир ближчим для України