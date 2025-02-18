Атмосферний фронт переміститься: якої погоди чекати в Україні завтра
В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, якою буде погода завтра, 19 лютого. Водіям нагадали, що на дорогах може бути ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Якої погоди чекати у різних регіонах України завтра
Згідно з прогнозом синоптиків Укргідрометцентру на 19 лютого 2025 року, над територією України продовжить панувати холодне повітря.
З огляду на це температура повітря майже не зміниться.
Погода переважатиме без опадів, проте вдень з північного заходу Європи переміститься атмосферний фронт. Він зумовить збільшення хмарності та невеликий сніг:
- на півночі України;
- на північному заході країни.
"На дорогах, крім Закарпаття та крайнього півдня, місцями ожеледиця", - наголосили в УкрГМЦ.
Вітер очікується переважно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітрі вночі:
- на більшості територій - від 9 до 14 градусів морозу;
- у Карпатах та в більшості районів Лівобережжя - місцями від 16 до 21 градуса нижче нуля.
Температура повітря вдень в середньому - від 1 до 6 градусів морозу.
Тим часом на Закарпатті та в Одеській області може бути дещо тепліше. Там прогнозують від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Прогноз погоди УкрГМЦ на 19 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли в Україну може прийти потепління.
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