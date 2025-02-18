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Атмосферный фронт переместится: какой погоды ждать в Украине завтра

Вторник 18 февраля 2025 15:52
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Атмосферный фронт переместится: какой погоды ждать в Украине завтра Погода в Украине 19 февраля будет морозной (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, какой будет погода завтра, 19 февраля. Водителям напомнили, что на дорогах может быть гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Какой погоды ждать в разных регионах Украины завтра

Согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра на 19 февраля 2025 года, над территорией Украины продолжит господствовать холодный воздух.

Учитывая это, температура воздуха почти не изменится.

Погода будет преобладать без осадков, однако днем с северо-запада Европы переместится атмосферный фронт. Он обусловит увеличение облачности и небольшой снег:

  • на севере Украины;
  • на северо-западе страны.

"На дорогах, кроме Закарпатья и крайнего юга, местами гололедица", - отметили в УкрГМЦ.

Ветер ожидается преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • на большинстве территорий - от 9 до 14 градусов мороза;
  • в Карпатах и в большинстве районов Левобережья - местами от 16 до 21 градуса ниже нуля.

Температура воздуха днем в среднем - от 1 до 6 градусов мороза.

Между тем на Закарпатье и в Одесской области может быть несколько теплее. Там прогнозируют от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Атмосферный фронт переместится: какой погоды ждать в Украине завтраПрогноз погоды УкрГМЦ на 19 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Украину может прийти потепление.

Читайте также, чего ни в коем случае нельзя делать во время ухудшения погоды, чтобы уберечь собственный кошелек, здоровье и даже жизнь.

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