Атмосферний фронт несе в Україну "змішані" опади: де і коли чекати негоди

Найближчим часом на територію України буде надходити атмосферний фронт. У деякі регіони він принесе із собою опади.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Які області України "накриють" опади та коли саме

За словами експерта, вже завтра (у п'ятницю, 28 лютого) на територію України буде надходити атмосферний фронт із заходу. Отже, саме там - у західних областях - і варто очікувати перші опади так званої змішаної фази (у вигляді дощу та мокрого снігу).

"Подекуди може навіть утворитися сніговий покрив. Але оскільки температура переважно плюсова, все одразу ж буде і танути", - зауважила синоптик.

Вона повідомила, що починаючи з суботи, 1 березня, опади варто очікувати у більшості регіонів України (крім сходу та південного сходу).

"Але це - невеликі опади. Переважно такої ось, змішаної фази. Дощ із мокрим снігом. Вночі, можливо, більше мокрий сніг із дощем", - уточнила представниця УкрГМЦ.

Вона додала, що тоді подекуди також може утворитись мінімальний сніговий покрив.

"Але, знову ж таки, внаслідок плюсових температур стабільно в денні години, навіть якщо десь 1-2 см снігового покрову й утвориться, то одразу він буде інтенсивно танути", - наголосила експерт.

За її словами, утворення снігового покриву може спостерігатись місцями у західних, північних і центральних областях України. Тим часом до південного сходу такі погодні умови особливо "не будуть доходити".

"На вихідних... 2 березня вже цей атмосферний фронт розмиватиметься. Але ще більш хмарна така погода залишатиметься. Проте вже переважно без опадів. Хіба що досить локальні десь можуть бути", - розповіла синоптик.

У понеділок, 3 березня, на більшості території України погода зберігатиметься вже без опадів. Прояснення прогнозують по західних, північних і центральних областях.

"І, відповідно, трішки вітер може бути. Посилиться. Але не до якихось критичних швидкостей. Просто буде він більш відчутний... А той атмосферний фронт, ще трішки спричинюватиме на південному сході невеликі опади", - підсумувала Птуха.