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Атмосферный фронт несет в Украину "смешанные" осадки: где и когда ждать непогоды

Четверг 27 февраля 2025 17:40
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Атмосферный фронт несет в Украину "смешанные" осадки: где и когда ждать непогоды В ближайшие дни украинцам прогнозируют осадки (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В ближайшее время на территорию Украины будет поступать атмосферный фронт. В некоторые регионы он принесет с собой осадки.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Какие области Украины "накроют" осадки и когда именно

По словам эксперта, уже завтра (в пятницу, 28 февраля) на территорию Украины будет поступать атмосферный фронт с запада. Следовательно, именно там - в западных областях - и стоит ожидать первые осадки так называемой смешанной фазы (в виде дождя и мокрого снега).

"Кое-где может даже образоваться снежный покров. Но поскольку температура преимущественно плюсовая, все сразу же будет и таять", - отметила синоптик.

Она сообщила, что начиная с субботы, 1 марта, осадки стоит ожидать в большинстве регионов Украины (кроме востока и юго-востока).

"Но это - небольшие осадки. Преимущественно такой вот, смешанной фазы. Дождь с мокрым снегом. Ночью, возможно, больше мокрый снег с дождем", - уточнила представительница УкрГМЦ.

Она добавила, что тогда кое-где также может образоваться минимальный снежный покров.

"Но, опять же, в результате плюсовых температур стабильно в дневные часы, даже если где-то 1-2 см снежного покрова и образуется, то сразу он будет интенсивно таять", - отметила эксперт.

По ее словам, образование снежного покрова может наблюдаться местами в западных, северных и центральных областях Украины. Между тем до юго-востока такие погодные условия особенно "не будут доходить".

"На выходных... 2 марта уже этот атмосферный фронт будет размываться. Но еще более облачная такая погода будет оставаться. Однако уже преимущественно без осадков. Разве что достаточно локальные где-то могут быть", - рассказала синоптик.

В понедельник, 3 марта, на большинстве территории Украины погода будет сохраняться уже без осадков. Прояснения прогнозируют по западным, северным и центральным областям.

"И, соответственно, немного ветер может быть. Усилится. Но не до каких-то критических скоростей. Просто будет он более ощутимый... А тот атмосферный фронт, еще немного будет вызывать на юго-востоке небольшие осадки", - подытожила Птуха.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине в последнее время зима без морозов и чем опасен дефицит снега.

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