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Тхне димом і немає чим дихати? Чому в деяких містах України погіршилась якість повітря

Четвер 27 лютого 2025 16:08
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Тхне димом і немає чим дихати? Чому в деяких містах України погіршилась якість повітря Зміни синоптичних процесів покращуватимутю якість повітря в містах України (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Останнім часом у Києві та інших містах України могли фіксувати суттєвий рівень забруднення повітря. Проте це - "стандартна ситуація" при антициклонах.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чому в деяких містах України могли фіксувати суттєве забруднення повітря

Експерт розповіла, що на територію України впродовж тривалого періоду впливав антициклон - поле високого тиску.

"Ми були практично в його центрі. Впродовж кількох днів навіть був "штиль". Тому в Києві та деяких інших містах спостерігався підвищений рівень забруднення повітря", - повідомила Птуха.

За її словами, "у Києві кілька днів тому була "стандартна ситуація" при антициклонах" - коли (особливо в зимовий період) зберігається маловітряна погода без опадів.

"Тим часом джерела викидів залишаються практично ті самі, що і завжди. Переважно це - автотранспорт. Плюс, з огляду на низькі температури, було і пічне опалення. Можливо десь якісь додаткові генератори", - пояснила синоптик.

Вона зауважила, що "всі ці домішки накопичувались", проте з огляду на синоптичну ситуацію "сильно не розсіювалися".

Крім того, у цей період спостерігалось таке явище, як температурна інверсія.

"Це коли нестандартний розподіл температури за висотою. За стандартних умов температура з висотою знижується. Тобто біля землі - тепліше, а потім, з висотою, стає прохолодніше. А ось в деякі ранкові години під час таких антициклонів, під час інтенсивного вихолодження біляприземної поверхні, коли немає хмар, могло утворюватись таке явище, як температурна інверсія", - розповіла Птуха.

Вона уточнила, що у цей час "біля землі повітря було холодніше, ніж на певній висоті".

"Десь близько кілометра, наприклад. Там міг бути прошарок більш теплого повітря. І це був такий, ніби затримуючий шар. Відповідно, повітря не перемішувалось. І це могло бути додатковим фактором стримування домішок у приземному шарі", - зауважила представниця УкрГМЦ.

З огляду на такі фактори, подекуди міг відчуватись неприємний запах диму чи гару.

"Особливо забруднення повітря було відчутним у великих містах. Основне - це джерела викидів - автотранспорт, опалення, заводи. Вони завжди є. Просто за таких синоптичних умов вони не так інтенсивно розсіюються та накопичуються. А коли штиль, вітру взагалі немає, то, звичайно, воно нікуди не дівається", - наголосила синоптик.

Водночас вона повідомила, що надалі територією нашої країни проходитимуть атмосферні фронти. Очікуються "процеси з північного заходу".

"Тож повітряні маси вже будуть змінюватись. Будуть більш насичені вологою. Тому вже і повітря буде чистішим", - пояснила вона.

Експерт зауважила, що навіть сьогодні, в принципі, "сильного забруднення вже не спостерігається".

"На нас ще впливає антициклон, але вже розпочались зміни синоптичних процесів. І швидкості вітру в нас вже вищі трішки. І це сприяє більш інтенсивному розсіюванню домішок і завислих речовин, які можуть бути у повітрі", - підсумувала Птуха.

Нагадаємо, на початку лютого в мережі з'явилась інформація про буцімто ймовірне суттєве забруднення повітря над Україною (із посиланням на спеціалізований сервіс Ventusky).

Згодом про реальну ситуацію з якістю повітря розповіли в Укргідрометцентрі та Міністерстві захисту довкілля й природних ресурсів.

Експерти пояснили, що застосунок Ventusky може показувати фейкове забруднення через брак актуальної інформації у глобальних базах даних (оскільки для створення прогнозів вона комбінується з даними про атмосферні умови).

Тим часом у Києві від початку минулих вихідних якість повітря насправді суттєво погіршилась. У понеділок, 24 лютого, столиця України посіла 6 місце у світі за рівнем забруднення повітря.

З огляду на це громадянам радили зачиняти вікна (утримуватись від провітрювання приміщень), обмежувати перебування на вулиці, пити побільше води, а також використовувати очищувачі повітря (у кого вони є).

Станом на ранок 27 лютого рівень забрудненості повітря в Києві дещо знизився. Ситуація з якістю повітря почала стабілізуватись.

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