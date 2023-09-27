Атмосфера для росіян гнітюча, єдиний вихід - втеча, - ГУР про удари по Криму

Атмосфера серед російських терористів на території Криму стає дедалі гнітючішою. Особливо після операції Сил безпеки й оборони України " Крабова пастка ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Андрія Черняка .

"Крабова пастка" забезпечила серйозний улов. Можна констатувати, що після атаки на штаб чорноморського флоту РФ дуже активно рухались автомобілі швидкої, пожежні та катафалки. Тож ситуація для окупантів тривожна, і вона такою залишатиметься для росіян повсюди в Криму, куди б вони не ховали залишки своїх кораблів, штабів чи будь-яких інших об’єктів окупаційної присутності”, - заявив Черняк.

За словами представника ГУР, розвідка фіксує усі переміщення російських терористів на території Криму, а ЗСУ використовують ці розвідувальні дані. У зв'язку з цим, як зауважив Черняк, єдиний безпечний варіант для окупантів в Криму - це перебазуватись зі своїм іржавим мотлохом геть з півострова.

Список пріоритетних цілей

Коментуючи регулярну "бавовну" на території Росії, Черняк нагадав про список пріоритетних військових об'єктів, які підлягають ураженню.

"Пункт за пунктом у цьому списку з’являються позначки, які свідчать про ефективне ураження або необхідність нанесення повторних, більш бадьорих ударів", - пояснив представник ГУР.

Кодові назви для спецоперацій

Кодові назви для спецоперацій дають, як правило, офіцери-виконавці. За словами Черняка, кожна назва має за мету підкреслили значення, а також символізм операції.

"Наприклад, спецоперація ГУР МО України на території Криму 24 серпня цього року отримала назву “Пробудження сили”. Вперше за 10 років російського поневолення Криму розвідники-спецпризначенці встановили прапор України, нагадавши усім нашим громадянам в окупації, що свобода і світло мечів українських джедаїв близько, тож настав час активізації руху опору на території півострова, настав час пробудження сили", - додав представник ГУР.

"Крабова пастка"

22 вересня, в Севастополі було завдано удар по штабу Чорноморського флоту. На відео можна було побачити значні пошкодження будівлі та стовп диму. Через деякий час в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські воїни.

Як розповідав керівник Головного управління розвідки Кирил Буданов, під час операції були ліквідовані щонайменше 9 осіб, поранення отримали ще 16 терористів.

Усі подробиці атаки можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.