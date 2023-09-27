Атмосфера для россиян удручающая, единственный выход - бегство, - ГУР об ударах по Крыму

Атмосфера среди российских террористов на территории Крыма становится все более удручающей. Особенно после операции Сил безопасности и обороны Украины " Крабовая ловушка ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Андрея Черняка .

"Крабовая ловушка" обеспечила серьезный улов. Можно констатировать, что после атаки на штаб черноморского флота РФ очень активно двигались автомобили скорой, пожарные и катафалки. Поэтому ситуация для оккупантов тревожная, и она такой будет оставаться для россиян повсюду в Крыму, куда бы они не прятали остатки своих кораблей, штабов или любых других объектов оккупационного присутствия", - заявил Черняк.

По словам представителя ГУР, разведка фиксирует все перемещения российских террористов на территории Крыма, а ВСУ используют эти разведывательные данные. В связи с этим, как отметил Черняк, единственный безопасный вариант для оккупантов в Крыму - это перебазироваться со своим ржавым хламом прочь с полуострова.

Список приоритетных целей

Комментируя регулярную "бавовну" на территории России, Черняк напомнил о списке приоритетных военных объектов, которые подлежат поражению.

"Пункт за пунктом в этом списке появляются отметки, которые свидетельствуют об эффективном поражении или необходимости нанесения повторных, более бодрых ударов", - пояснил представитель ГУР.

Кодовые названия для спецопераций

Кодовые названия для спецопераций дают, как правило, офицеры-исполнители. По словам Черняка, каждое название имеет целью подчеркнуть значение, а также символизм операции.

"Например, спецоперация ГУР МО Украины на территории Крыма 24 августа этого года получила название "Пробуждение силы". Впервые за 10 лет российского порабощения Крыма разведчики-спецназовцы установили флаг Украины, напомнив всем нашим гражданам в оккупации, что свобода и свет мечей украинских джедаев близко, поэтому пришло время активизации движения сопротивления на территории полуострова, пришло время пробуждения силы", - добавил представитель ГУР.

"Крабовая ловушка"

22 сентября, в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота. На видео можно было увидеть значительные повреждения здания и столб дыма. Через некоторое время в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские воины.

Как рассказывал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, в ходе операции были ликвидированы по меньшей мере 9 человек, ранения получили еще 16 террористов.

Все подробности атаки можно прочитать в материале РБК-Украина.