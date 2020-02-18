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Атлетико - Ливерпуль: где смотреть матч

Новости » Спорт     18.02.2020 - 17:25
Атлетико - Ливерпуль: где смотреть матч
Фото: "Атлетико" - "Ливерпуль" (twitter.com/Atleti)

Где и когда начнется поединок 1/8 финала Лиги чемпионов

"Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов примет действующего обладателя трофея - "Ливерпуль". Букмекеры считают подопечных Юргена Клоппа фаворитами матча плей-офф.

18 февраля 22:00
Мадрид, стадион "Ванда Метрополитано"

Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Ливерпулем" состоится на стадионе "Ванда Метрополитано". В прямом эфире смотрите трансляцию игры можно на телеканале "Футбол 1". Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, впервые за всю историю Лиги чемпионов УЕФА на этапе 1/8 финала сыграют только клубы, которые выступают в пятерке лучших чемпионатов Европы.

Атлетико - Ливерпуль: анонс матча "Ливерпуль" первым в Европе обеспечил себе выход в Лигу чемпионов
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