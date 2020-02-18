Атлетико - Ливерпуль: где смотреть матч

Фото: "Атлетико" - "Ливерпуль" (twitter.com/Atleti)

Где и когда начнется поединок 1/8 финала Лиги чемпионов

"Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов примет действующего обладателя трофея - "Ливерпуль". Букмекеры считают подопечных Юргена Клоппа фаворитами матча плей-офф.

18 февраля 22:00

Мадрид, стадион "Ванда Метрополитано"

Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Ливерпулем" состоится на стадионе "Ванда Метрополитано". В прямом эфире смотрите трансляцию игры можно на телеканале "Футбол 1". Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, впервые за всю историю Лиги чемпионов УЕФА на этапе 1/8 финала сыграют только клубы, которые выступают в пятерке лучших чемпионатов Европы.