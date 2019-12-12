Впервые в 1/8 финала ЛЧ вышли только представители топ-5 чемпионатов

Фото: трофей Лиги чемпионов (uefa.com)

В числе 16 лучших клубов нет команд из остальной Европы

Впервые за всю историю Лиги чемпионов УЕФА на этапе 1/8 финала сыграют только клубы, которые выступают в пятерке лучших чемпионатов Европы. Об этом в Twitter сообщает статистический агрегатор Opta.

Больше всех команд в плей-офф главного еврокубкового турнира делегировала Англия - "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэм", а также Испания - "Барселона", "Валенсия", "Реал", "Атлетико".

Дальше идут по три команды из Италии - "Ювентус", "Наполи", "Аталанта" - и Германии - "Бавария", "РБ Лейпциг", "Боруссия" Дортмунд. От Франции борьбу продолжают ПСЖ и "Лион".

1 - It is the 1st time ever in the Champions League era that all the teams qualified for the last 16 of the competition are from the Top 5 European leagues. Power. pic.twitter.com/bXkuAwjI0n — OptaJean (@OptaJean) December 11, 2019

Отметим, что дальше группового этапа из участников топ-5 не смогли пройти лишь "Интер" (Италия), "Байер" (Германия) и "Лилль" (Франция).

Напомним, чемпион Украины донецкий "Шахтер" не смог преодолеть групповой этап турнира, крупно уступив на своем поле "Аталанте" (0:3) в заключительном туре. Подопечные Луиша Каштру продолжает еврокубковый поход в Лиге Европы.