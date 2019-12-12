ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Впервые в 1/8 финала ЛЧ вышли только представители топ-5 чемпионатов

Новости » Спорт     12.12.2019 - 10:20
Впервые в 1/8 финала ЛЧ вышли только представители топ-5 чемпионатов
Фото: трофей Лиги чемпионов (uefa.com)

В числе 16 лучших клубов нет команд из остальной Европы

Впервые за всю историю Лиги чемпионов УЕФА на этапе 1/8 финала сыграют только клубы, которые выступают в пятерке лучших чемпионатов Европы. Об этом в Twitter сообщает статистический агрегатор Opta.

Больше всех команд в плей-офф главного еврокубкового турнира делегировала Англия - "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэм", а также Испания - "Барселона", "Валенсия", "Реал", "Атлетико".

Дальше идут по три команды из Италии - "Ювентус", "Наполи", "Аталанта" - и Германии - "Бавария", "РБ Лейпциг", "Боруссия" Дортмунд. От Франции борьбу продолжают ПСЖ и "Лион".

Отметим, что дальше группового этапа из участников топ-5 не смогли пройти лишь "Интер" (Италия), "Байер" (Германия) и "Лилль" (Франция).

Напомним, чемпион Украины донецкий "Шахтер" не смог преодолеть групповой этап турнира, крупно уступив на своем поле "Аталанте" (0:3) в заключительном туре. Подопечные Луиша Каштру продолжает еврокубковый поход в Лиге Европы.

Игрок "Барселоны" стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов Левандовски стал лучшим бомбардиром "Баварии" в Лиге чемпионов
Новости Украины УЕФАплей-оффЛига Чемпионовпредставительство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь