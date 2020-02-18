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Атлетико - Ливерпуль: прогноз букмекеров

Новости » Спорт     18.02.2020 - 14:04
Атлетико - Ливерпуль: прогноз букмекеров
Фото: тренировка игроков "Ливерпуля" перед матчем с "Атлетико" (liverpoolfc.com)

Специалисты считают фаворитом английский клуб

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20 "Атлетико" примет "Ливерпуль" на своем поле. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

18 февраля 22:00
Мадрид, стадион "Ванда Метрополитано"

По мнению букмекеров, фаворитами матча является команда Юргена Клоппа. Коэффициент на победу действующих чемпионов турнира составляет 2,14, успех испанского клуба оценивают в 3,55. Ничейный результат встречи - 3,20.

Напомним, впервые за всю историю Лиги чемпионов УЕФА на этапе 1/8 финала сыграют только клубы, которые выступают в пятерке лучших чемпионатов Европы.

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