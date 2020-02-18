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Атлетіко - Ліверпуль: де дивитися матч

Новини » Спорт     18.02.2020 - 17:25
Атлетіко - Ліверпуль: де дивитися матч
Фото: "Атлетіко" - "Ліверпуль" (twitter.com/Atleti)

Де і коли почнеться поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Атлетіко" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів прийме чинного володаря трофея - "Ліверпуль". Букмекери вважають підопічних Юргена Клоппа фаворитами матчу плей-офф.

18 лютого 22:00
Мадрид, стадіон "Ванда Метрополітан"

Зустріч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Атлетіко" і "Ліверпулем" відбудеться на стадіоні "Ванда Метрополітано". У прямому ефірі дивіться трансляцію гри можна на телеканалі "Футбол 1". Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, вперше за всю історію Ліги чемпіонів УЄФА на етапі 1/8 фіналу зіграють лише клуби, які виступають в п'ятірці кращих чемпіонатів Європи.

Атлетіко - Ліверпуль: анонс матчу "Ліверпуль" першим у Європі забезпечив собі вихід у Лігу чемпіонів
Новини України АтлетікоЛиверпульонлайн-трансляцияонлайнтрансляцияЛіга чемпіонів
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