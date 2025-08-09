ua en ru
"АТЕШ" знищує логістику РФ: диверсія під Ростовом паралізувала постачання ворога

Росія, Субота 09 серпня 2025 07:15
"АТЕШ" знищує логістику РФ: диверсія під Ростовом паралізувала постачання ворога Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Рух "АТЕШ" здійснив успішну диверсію на залізничній розв’язці під Ростовом-на-Дону, паралізувавши постачання техніки та боєприпасів ворога на південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "АТЕШ".

Так, рух "АТЕШ" продовжує проводити вибіркові удари по ключових ланках ворожої логістики, зриваючи плани російських окупантів і сповільнюючи їхні наступальні операції.

Цього разу під удар партизанів потрапила залізнична розв’язка в районі селища Калиніно під Ростовом-на-Дону. Саме через неї проходить основний потік залізничних перевезень, які доставляють техніку, боєприпаси, паливо та живу силу на тимчасово окуповані території півдня України.

&quot;АТЕШ&quot; знищує логістику РФ: диверсія під Ростовом паралізувала постачання ворогаПартизани "АТЕШ" провели точну і чітко сплановану операцію, під час якої було виведено з ладу одну із ключових релейних шаф, що забезпечує роботу залізничного вузла.

&quot;АТЕШ&quot; знищує логістику РФ: диверсія під Ростовом паралізувала постачання ворогаПісля диверсії рух по залізниці був повністю паралізований, що змусило ворога перенаправляти ешелони об’їзними шляхами. Як наслідок, на фронті відчутно зменшилася інтенсивність артилерійських обстрілів у низці районів через гостру нестачу боєприпасів.

"АТЕШ" вкотре підтвердив, що боротьба має тривати не лише на передовій, а й у тилу супротивника. Дії партизанів дозволяють ефективніше захищати українські позиції на фронті та зберігати життя військових.

Нагадаємо, раніше в "АТЕШ" повідомили, що десантники кидають позиції у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Також рух повідомив, що російські солдати передають ЗСУ інформацію про дислокацію техніки й штабів армії РФ.

