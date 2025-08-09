"АТЕШ" знищує логістику РФ: диверсія під Ростовом паралізувала постачання ворога

Рух "АТЕШ" здійснив успішну диверсію на залізничній розв’язці під Ростовом-на-Дону, паралізувавши постачання техніки та боєприпасів ворога на південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "АТЕШ".

Так, рух "АТЕШ" продовжує проводити вибіркові удари по ключових ланках ворожої логістики, зриваючи плани російських окупантів і сповільнюючи їхні наступальні операції.

Цього разу під удар партизанів потрапила залізнична розв’язка в районі селища Калиніно під Ростовом-на-Дону. Саме через неї проходить основний потік залізничних перевезень, які доставляють техніку, боєприпаси, паливо та живу силу на тимчасово окуповані території півдня України.

Партизани "АТЕШ" провели точну і чітко сплановану операцію, під час якої було виведено з ладу одну із ключових релейних шаф, що забезпечує роботу залізничного вузла.

Після диверсії рух по залізниці був повністю паралізований, що змусило ворога перенаправляти ешелони об’їзними шляхами. Як наслідок, на фронті відчутно зменшилася інтенсивність артилерійських обстрілів у низці районів через гостру нестачу боєприпасів.

"АТЕШ" вкотре підтвердив, що боротьба має тривати не лише на передовій, а й у тилу супротивника. Дії партизанів дозволяють ефективніше захищати українські позиції на фронті та зберігати життя військових.