ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"АТЭШ" уничтожает логистику РФ: диверсия под Ростовом парализовала снабжение врага

Россия, Суббота 09 августа 2025 07:15
UA EN RU
"АТЭШ" уничтожает логистику РФ: диверсия под Ростовом парализовала снабжение врага Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Движение "АТЕШ" совершило успешную диверсию на железнодорожной развязке под Ростовом-на-Дону, парализовав поставки техники и боеприпасов врага на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ".

Так, движение "АТЕШ" продолжает проводить выборочные удары по ключевым звеньям вражеской логистики, срывая планы российских оккупантов и замедляя их наступательные операции.

На этот раз под удар партизан попала железнодорожная развязка в районе поселка Калинино под Ростовом-на-Дону. Именно через нее проходит основной поток железнодорожных перевозок, которые доставляют технику, боеприпасы, топливо и живую силу на временно оккупированные территории юга Украины.

&quot;АТЭШ&quot; уничтожает логистику РФ: диверсия под Ростовом парализовала снабжение врагаПартизаны "АТЕШ" провели точную и четко спланированную операцию, во время которой был выведен из строя один из ключевых релейных шкафов, обеспечивающий работу железнодорожного узла.

&quot;АТЭШ&quot; уничтожает логистику РФ: диверсия под Ростовом парализовала снабжение врагаПосле диверсии движение по железной дороге было полностью парализовано, что заставило врага перенаправлять эшелоны объездными путями. Как следствие, на фронте ощутимо уменьшилась интенсивность артиллерийских обстрелов в ряде районов из-за острой нехватки боеприпасов.

"АТЕШ" в очередной раз подтвердил, что борьба должна продолжаться не только на передовой, но и в тылу противника. Действия партизан позволяют эффективнее защищать украинские позиции на фронте и сохранять жизни военных.

Напомним, ранее в "АТЕШ" сообщили, что десантники бросают позиции во временно оккупированных районах Запорожской области.

Также движение сообщило, что российские солдаты передают ВСУ информацию о дислокации техники и штабов армии РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
партизаны Война в Украине
Новости
Трамп подтвердил планы на "обмен территориями" с РФ: кое-что вернем Украине
Трамп подтвердил планы на "обмен территориями" с РФ: кое-что вернем Украине
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине