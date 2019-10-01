Аталанта - Шахтер: прогноз букмекеров

Донецкий "Шахтер" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграет против "Аталанты". Трансляция начнется в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

1 октября 19:55

Милан, стадион "Сан-Сиро"

По мнению букмекеров, итальянский клуб является фаворитом домашнего для себя поединка. На победу "Аталанты" можно поставить с коэффициентом 1,80, тогда как на победу "Шахтера" котировки - 4,40. Вероятность ничейного результата оценивается в 3,95.

Матч "Аталанта" - "Шахтер" пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Главным арбитром встречи будет Тобиас Штиллер из Германии.

Напомним, главный тренер донецкой команды Луиш Каштру внес в заявку 20 игроков.

Обе команды потерпели разгромные поражения в стартовых матчах. В своем дебютном поединке Лиги чемпионов "Аталанта" в гостях проиграла загребскому "Динамо" (0:4). "Шахтер" крупно уступил в Харькове "Манчестер Сити" - 0:3. Таким образом, второе поражение существенно усложнит турнирную задачу для любой из команд.