"Шахтер" объявил заявку на матч с "Аталантой" в Лиге чемпионов

Фото: подготовка "Шахтера" к матчу с "Аталантой" (shakhtar.com)

Луиш Каштру взял на поединок 20 игроков

Донецкий "Шахтер" отправился на матч 2 тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с итальянской "Аталантой". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter "горняков".

Главный тренер команды Луиш Каштру внес в заявку 20 игроков.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Додо, Исмаили

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Сергей Болбат

Форвард: Жуниор Мораес

Луиш Каштру объявил заявку «Шахтера» из 20 игроков на матч с «Аталантой» в Лиге чемпионов.



Ваш идеальный состав на #АталантаШахтер? https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/BnK0CoEKCV — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 30, 2019

С командой не полетели защитник Давит Хочолава и хавбек Маркос Сиприано.

Матч "Аталанта" - "Шахтер" состоится 1 октября на стадионе "Сан-Сиро". Начало в 19:55 по киевскому времени.

Напомним, "Шахтер" стартовал в группе Лиги чемпионов с поражения от "Манчестер Сити" - 0:3.

Жребий сводит "горняков" и "горожан" в групповом этапе Лиги чемпионов третий сезон подряд. Из четырех встреч между донецким и английским кубом, только раз "Шахтеру" удалось добыть победу, остальные три матча оставались за "Ман Сити".