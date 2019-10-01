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Аталанта - Шахтер: анонс матча

Новости » Спорт    01.10.2019 - 10:30
Аталанта - Шахтер: анонс матча
Фото: "Аталанта" - "Шахтер" (twitter.com/fcshakhtar)

Готовимся к поединку 2 тура группового этапа Лиги чемпионов

"Аталанта" примет донецкий "Шахтер" во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры отдают преимущество хозяевам поля. В Милан отправились 20 футболистов "горняков".

1 октября 19:55
Милан, стадион "Сан-Сиро"

Обе команды во втором туре постараются реабилитироваться за крупные поражения в стартовых матчах.

В своем дебютном поединке Лиги чемпионов "Аталанта" в гостях потерпела крупное поражение от загребского "Динамо" (0:4), которое до этого проиграло 11 матчей подряд на групповом этапе. "Шахтер" крупно уступил в Харькове "Манчестер Сити" - 0:3. Таким образом, второе поражение существенно усложнит турнирную задачу для любой из команд.

Несмотря на неутешительный результат обе команды во внутренних первенствах одержали разгромные победы. Подопечные Джан Пьеро Гасперини добыли крупную победу на поле "Сассуоло" (4:1), а команда Луиша Каштру без особых проблем справились с "Ворсклой" (4:0).

Соперники встречаются впервые, а "Аталанта" ранее не играла против украинских клубов. Но за итальянский клуб играет полузащитник сборной Украины - Руслан Малиновский, который является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Интересно, что Малиновский начинал карьеру в "Шахтере". Пройдя через академию донецкого клуба, в 2011 году он дебютировал в первой команде. В "Шахтере" он числился до 2017 года, однако в официальных матчах за дончан так и не сыграл.

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