Аталанта - Шахтар: прогноз букмекерів

Донецький "Шахтар" у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді зіграє проти "Аталанти". Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

1 жовтня 19:55

Мілан, стадіон "Сан-Сіро"

На думку букмекерів, італійський клуб є фаворитом домашнього для себе поєдинку. На перемогу "Аталанти" можна поставити з коефіцієнтом 1,80, тоді як на перемогу "Шахтаря" котирування - 4,40. Імовірність нічийного результату оцінюється в 3,95.

Матч "Аталанта" - "Шахтар" відбудеться на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані. Головним арбітром зустрічі буде Тобіас Штиллер з Німеччини.

Нагадаємо, головний тренер донецької команди Луїш Каштру вніс до заявки 20 гравців.

Обидві команди зазнали розгромних поразок у стартових матчах. У своєму дебютному поєдинку Ліги чемпіонів "Аталанта" в гостях програла загребському "Динамо" (0:4). "Шахтар" крупно поступився в Харкові "Манчестер Сіті" - 0:3. Таким чином, друга поразка істотно ускладнить турнірну задачу для будь-якої з команд.