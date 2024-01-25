Атакував лікарні. У США засудили росіянина за розробку та розповсюдження вірусу Trickbot

Згідно з судовими документами та публічними повідомленнями, 40-річний Володимир Дунаєв з Амурської області надавав спеціалізовані послуги та технічні можливості для реалізації схеми Trickbot, що являв собою набір шкідливих програм, призначених для крадіжки грошей і полегшення встановлення програм-здирників.

Серед мільйонів жертв Trickbot були лікарні, школи та підприємства, які зазнали збитків на десятки мільйонів доларів. Шкідлива програма Trickbot, яка виступала як початковий вектор вторгнення в комп'ютерні системи жертв, використовувалася для підтримки різних варіантів програм-вимагачів.

За даними слідства, Дунаєв розробив модифікації браузера і шкідливі інструменти, які допомагали збирати облікові дані і збирати дані із заражених комп'ютерів, полегшували і розширювали віддалений доступ, який використовували учасники Trickbot, і створили програмний код, щоб шкідливе ПЗ не було виявлено ПЗ безпеки.

Під час участі Дунаєва в цій схемі 10 жертв у Північному окрузі Огайо, включно зі школами Ейвона і компанією з продажу нерухомості в Північному Кантоні, були ошукані на суму понад 3,4 млн доларів за допомогою програм-здирників, впроваджених Trickbot.

Атаки російських хакерів

Після заяви болгарського уряду про надання Україні допомоги у вигляді 100 одиниць бронетехніки російські хакери з групи Noname057(16) заблокували роботу сайту парламенту Болгарії.

Також Агентство кібербезпеки Італії в серпні виявило атаки хакерів на веб-сайти не менше п'яти банків. Їх здійснила російська хакерська група NoName057 (16).

Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь говорив, що Росія використовує хакерів для атак на комп'ютерні системи правоохоронних органів України у спробі виявити та отримати докази, пов'язані з російськими військовими злочинами.

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