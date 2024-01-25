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Атаковал больницы. В США осудили россиянина за разработку и распространению вируса Trickbot

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Соединенных Штатах гражданина РФ приговорили к более пяти годам тюремного заключения за участие в разработке и внедрении вредоносного программного обеспечения Trickbot, которое использовалось для кибератак на американские больницы и другие предприятия.

Согласно судебным документам и публичным сообщениям, 40-летний Владимир Дунаев из Амурской области предоставлял специализированные услуги и технические возможности для реализации схемы Trickbot, который представлял собой набор вредоносных программ, предназначенных для кражи денег и облегчения установки программ-вымогателей.

Среди миллионов жертв Trickbot были больницы, школы и предприятия, которые понесли убытки на десятки миллионов долларов. Вредоносная программа Trickbot, выступавшая в качестве первоначального вектора вторжения в компьютерные системы жертв, использовалась для поддержки различных вариантов программ-вымогателей.

По данным следствия, Дунаев разработал модификации браузера и вредоносные инструменты, которые помогали собирать учетные данные и собирать данные с зараженных компьютеров, облегчали и расширяли удаленный доступ, используемый участниками Trickbot, и создали программный код, чтобы вредоносное ПО не было обнаружено ПО безопасности.

Во время участия Дунаева в этой схеме 10 жертв в Северном округе Огайо, включая школы Эйвона и компанию по продаже недвижимости в Северном Кантоне, были обмануты на сумму более 3,4 млн долларов с помощью программ-вымогателей, внедренных Trickbot.

Атаки российских хакеров

После заявления болгарского правительства о предоставлении Украине помощи в виде 100 единиц бронетехники, российские хакеры из группы Noname057(16) заблокировали работу сайта парламента Болгарии.

Также Агентство кибербезопасности Италии в августе обнаружило хакерские атаки на веб-сайты не менее пяти банков. Их совершила российская хакерская группа NoName057(16).

Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь говорил, что Россия использует хакеров для атак на компьютерные системы правоохранительных органов Украины в попытке выявить и получить доказательства, связанные с российскими военными преступлениями.

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