ГРУ і ФСБ за допомогою хакерів атакують прокуратуру України, яка розслідує злочини РФ

Росія використовує хакерів для атак на комп'ютерні системи правоохоронних органів України у спробі виявити та отримати докази, пов'язані з російськими воєнними злочинами.

Про це заявив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Хакери, які працюють у російських закордонних, внутрішніх і військових розвідувальних службах, активізували кампанії з цифрового вторгнення на Офіс генерального прокурора України та відомства, що документують воєнні злочини", - йдеться у заяві.

За його словами, відбулася зміна напрямку: від акценту на енергетичних об'єктах до правоохоронних установ, які раніше не піддавалися настільки частим кібератакам.

"Цей зсув у бік судів, прокуратури та правоохоронних органів показує, що хакери збирають докази про воєнні злочини Росії в Україні з метою стеження за українськими розслідуваннями", - додав він.

За цими кібератаками стоять ГРУ і ФСБ

Шпигунська діяльність буде відзначена в майбутньому звіті Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, який буде опубліковано в понеділок.

У звіті, з копією якого ознайомилося агентство Reuters, ідеться про те, що хакери також намагалися зібрати інформацію про заарештованих в Україні російських громадян із метою "допомогти цим людям уникнути судового переслідування і повернути їх у Росію".

"Групи, які, як ми визначили, займалися цією діяльністю, є частиною російських спецслужб ГРУ і ФСБ", - сказав Щиголь.

Кількість кібератак, задокументованих в Україні, зросла на 123% за перші шість місяців цього року порівняно з другою половиною 2022 року.

Росіяни зламували камери для відстеження результатів ракетних ударів

Російські хакери приділяють першочергову увагу атакам на державні органи і спробам отримати доступ до їхніх серверів електронної пошти, сказав Щиголь, не вдаючись у подробиці.

Напередодні вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року західні спецслужби попереджали про потенційні кібератаки, які можуть завдати "побічної" шкоди глобальним комп'ютерним мережам.

Хоча на сьогодні свідчень про побічний ефект мало, Росія регулярно використовує хакерські атаки поряд із військовими операціями. Щиголь заявив, що його відомство виявило докази того, що російські хакери отримували доступ до камер на території України, щоб відстежувати результати ракетних ударів великої дальності та ударів безпілотників.

"Потрібно розуміти, що кібервійна не закінчиться навіть після перемоги України на полі бою", - сказав Щиголь.

Російські кібератаки

Раніше Служба безпеки України повідомила, що українські кіберфахівці запобігли спробі російських спецслужб проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ.

Після початку повномасштабної війни російські хакери неодноразово здійснювали кібератаки на українські держоргани і не тільки.

Зокрема, під удар потрапляли і країни-союзники України. У січні хакери РФ намагалися атакувати Німеччину після того, як вона вирішила передати нашій країні танки.