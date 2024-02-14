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Атакували зграєю дронів. ЗМІ проаналізували відео ГУР зі знищенням "Цезаря Кунікова"

Середа 14 лютого 2024 13:03
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Атакували зграєю дронів. ЗМІ проаналізували відео ГУР зі знищенням "Цезаря Кунікова" Фото: "Цезарь Куніков", великий десантний корабель Росії (wikipedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Для атаки на великий десантний корабель (ВДК) Росії "Цезарь Куніков" використовувались морські дрони Magura V5, яким протистояли матроси з автоматами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Дрони атакували корабель зграєю із різних ракурсів й послідовно вражали ключові точки ВДК.

Як пише видання, якщо аналізувати викладену хорологію на відео, перший дрон наближався до корабля з боку берега з метою ураження носової частини, де знаходиться носова апарель. Остання сама по собі є вразливим місцем ВДК. Попри наявність на борту корабля двох 57-мм спарених автоматичних гармат АК-725 - на відео їх роботи не помічено.

Атакували зграєю дронів. ЗМІ проаналізували відео ГУР зі знищенням &quot;Цезаря Кунікова&quot;

Фото: "Цезарь Куніков", великий десантний корабель Росії (defence-ua.com)

Під час атаки на кораблі бігали й метушились російські моряки. Деякі з них намагались вразити дрони з автоматів.

Атакували зграєю дронів. ЗМІ проаналізували відео ГУР зі знищенням &quot;Цезаря Кунікова&quot;

Фото: "Цезарь Куніков", великий десантний корабель Росії (кадр з відео)

Ймовірно, перший дрон все ж влучив у носову частину корабля, що означає пробоїну у головному трюмі.

Атакували зграєю дронів. ЗМІ проаналізували відео ГУР зі знищенням &quot;Цезаря Кунікова&quot;

Фото: "Цезарь Куніков", великий десантний корабель Росії (defence-ua.com)

Інший дрон наближається до цілі вже з боку моря. Водночас йому знову протистоїть єдиний засіб захисту ВДК Росії від подібної атаки - моряк з автоматом.

Атакували зграєю дронів. ЗМІ проаналізували відео ГУР зі знищенням &quot;Цезаря Кунікова&quot;

Фото: "Цезарь Куніков", великий десантний корабель Росії (кадр з відео)

Удар з іншого борту корабля припав на відсік з силовою установкою, яка знаходиться в останній третині корпусу. Її добре видно завдяки тепловізору. Атакували зграєю дронів. ЗМІ проаналізували відео ГУР зі знищенням &quot;Цезаря Кунікова&quot;

Фото: "Цезарь Куніков", великий десантний корабель Росії (кадр з відео)

В цей район корпусу прямує ще один дрон, який ще збільшує ураження.

Атакували зграєю дронів. ЗМІ проаналізували відео ГУР зі знищенням &quot;Цезаря Кунікова&quot;

Фото: "Цезарь Куніков", великий десантний корабель Росії (кадр з відео)

Черговий дрон фіксує "Цезаря Кунікова" зі значним креном на борту. Фактично корабель вже лежить на боку.

Атакували зграєю дронів. ЗМІ проаналізували відео ГУР зі знищенням &quot;Цезаря Кунікова&quot;

Фото: "Цезарь Куніков", великий десантний корабель Росії (кадр з відео)

Як нагадує видання, таким чином у Росії вже "мінус" четвертий ВДК у Чорному морі, після знищення:

  • "Саратова";
  • "Мінська";
  • "Новочеркаська"

Знищення "Цезаря Кунікова"

Сьогодні, 14 лютого, у районі Алупки пролунали вибухи. Росіяни підняли у повітря свої гелікоптери, а в мережі поширилися кадри з димом у морі. При цьому Міноборони РФ традиційно заявило про нібито відбиту атаку дронів.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". В момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.

РБК-Україна розповідало про те, що відомо про морські дрони Magura V5, які атакували ВДК.

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