ua en ru
Сб, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Застосували "Шахеди" й ракети С-300. Повітряні сили розповіли про нічну атаку

Субота 20 січня 2024 09:35
UA EN RU
Застосували "Шахеди" й ракети С-300. Повітряні сили розповіли про нічну атаку Фото: Застосували "Шахеди" й ракети С-300. Повітряні сили розповіли про нічну атаку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі ворог атакував Україну 7-ма ударними дронами типу "Shahed-136/131". Також застосував зенітні керовані ракети С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил України.

"У ніч на 20 січня 2024 року окупанти атакували 7-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району російського Приморсько-Ахтарську та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з тимчасово окупованої території Луганської області по Донецькій області", - пише пресслужба.

Мобільні вогневі групи Сил оборони знищили 4 дрони, решта 3 - не досягли своїх цілей.

Протиповітряна оборона працювала в межах:

  • Одеської;
  • Миколаївської;
  • Черкаської;
  • Хмельницької областей.

Атака на Україну у ніч на 20 січня

Пізно ввечері, 19 січня, терористи випустили кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед". За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники запускалися з південного напрямку та фіксувалися переважно у південних та центральних областях країни.

Вранці Сили оборони півдня повідомили, що в їхній зоні відповідальності було знищено два безпілотники: один в Миколаївській, а інший в Одеській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Повітряні сили України Війна в Україні
NEWS
Одна з умов завершення війни - відмова Росії від ядерної зброї, - Міноборони
Одна з умов завершення війни - відмова Росії від ядерної зброї, - Міноборони
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ