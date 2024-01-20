Сили ППО на півдні знищили два "Шахеди", - Гуменюк
Фото: речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк (Getty Images)
Сили протиповітряної оборони на півдні вночі знищили два ворожі ударні безпілотники типу "Шахед".
Про це заявила керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ в ефірі національного телемарафону.
"Цієї ночі ми спостерігали активність безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". У нашій зоні відповідальності сили протиповітряної оборони відпрацювали в Одеській та Миколаївській областях, збивши по одному дрону", - зазначила Гуменюк.
За її словами, напрям польоту ворожих дронів-камікадзе цієї ночі був з півдня на північ і захід.
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