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Сили ППО на півдні знищили два "Шахеди", - Гуменюк

Субота 20 січня 2024 06:29
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Сили ППО на півдні знищили два "Шахеди", - Гуменюк Фото: речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сили протиповітряної оборони на півдні вночі знищили два ворожі ударні безпілотники типу "Шахед".

Про це заявила керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ в ефірі національного телемарафону.

"Цієї ночі ми спостерігали активність безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". У нашій зоні відповідальності сили протиповітряної оборони відпрацювали в Одеській та Миколаївській областях, збивши по одному дрону", - зазначила Гуменюк.

За її словами, напрям польоту ворожих дронів-камікадзе цієї ночі був з півдня на північ і захід.

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