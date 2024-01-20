Сили ППО на півдні знищили два "Шахеди", - Гуменюк

Сили протиповітряної оборони на півдні вночі знищили два ворожі ударні безпілотники типу "Шахед".

Про це заявила керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ в ефірі національного телемарафону.

"Цієї ночі ми спостерігали активність безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". У нашій зоні відповідальності сили протиповітряної оборони відпрацювали в Одеській та Миколаївській областях, збивши по одному дрону", - зазначила Гуменюк.

За її словами, напрям польоту ворожих дронів-камікадзе цієї ночі був з півдня на північ і захід.