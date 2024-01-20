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Применили "Шахеды" и ракеты С-300. Воздушные силы рассказали о ночной атаке

Суббота 20 января 2024 09:35
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Применили "Шахеды" и ракеты С-300. Воздушные силы рассказали о ночной атаке Фото: Применили "Шахеды" и ракеты С-300. Воздушные силы рассказали о ночной атаке (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью враг атаковал Украину 7 ударными дронами типа "Shahed-136/131". Также применил зенитные управляемые ракеты С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил Украины.

"В ночь на 20 января 2024 года оккупанты атаковали 7-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района российского Приморско-Ахтарска и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 с временно оккупированной территории Луганской области по Донецкой области", - пишет пресс-служба.

Мобильные огневые группы Сил обороны уничтожили 4 дрона, остальные 3 - не достигли своих целей.

Противовоздушная оборона работала в пределах:

  • Одесской;
  • Николаевской;
  • Черкасской;
  • Хмельницкой областей.

Атака на Украину в ночь на 20 января

Поздним вечером, 19 января, террористы выпустили несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед". По данным ВСУ, беспилотники запускались с южного направления и фиксировались преимущественно в южных и центральных областях страны.

Утром Силы обороны юга сообщили, что в их зоне ответственности были уничтожены два беспилотника: один в Николаевской, а другой в Одесской области.

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