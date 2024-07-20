ua en ru
Сб, 20 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Атакували країни НАТО. В Іспанії заарештували трьох проросійських хакерів

Іспанія, Субота 20 липня 2024 16:43
UA EN RU
Атакували країни НАТО. В Іспанії заарештували трьох проросійських хакерів Фото: в Іспанії заарештували трьох проросійських хакерів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Цивільна гвардія Іспанії затримала трьох проросійських хакерів. Ймовірно, вони є учасниками угруповування, яке атакує країни НАТО, що підтримують Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press.

Хакерів затримали на Балеарських островах та в Андалусії. В їх будинках провели обшуки та вилучили матеріали.

Правоохоронці вважають, що кіберзлочинці належать до хакерської групи NoName057(16). Вона виникла після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Група заявляє, що "відповідає на ворожі та відверто антиросійські дії західних русофобів".

Хакери NoName057(16) здійснюють DDoS-атаки на сторінки державних і приватних компаній, урядових організацій, критичної інфраструктури союзників України, зокрема, країн НАТО.

Минулого місяця угрупування NoName057(16) атакувало підрозділ компанії Santa Barbara Systems, яка базується в Іспанії. Вона займається ремонтом танків Leopard для постачання в Україну.

Цивільна гвардія Іспанії заявила, що продовжує слідство, щоб ідентифікувати учасників атак.

Атаки російських хакерів

Варто зазначити, що російські хакери постійно атакують українські ресурси та навіть критичну інфраструктуру. Кібератаки також здійснюються проти союзників України.

У травні урядові установи Польщі зазнали кібератаки. У Польщі заявили, що за атакою стоїть угруповання, пов'язане з російськими спецслужбами.

Раніше активісти з групи "Кібер спротиву" отримали списки співробітників ГРУ, які відповідальні за поширення ІПСО для зриву мобілізації в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Іспанія Кібератака
NEWS
Зеленський: розглядаються всі версії вбивства Фаріон, включно з тією, "що веде в Росію"
Зеленський: розглядаються всі версії вбивства Фаріон, включно з тією, "що веде в Росію"
DAILY
Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла