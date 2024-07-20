Атаковали страны НАТО. В Испании арестовали троих пророссийских хакеров

Гражданская гвардия Испании задержала троих пророссийских хакеров. Вероятно, они являются участниками группировки, которая атакует страны НАТО, поддерживающие Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press.

Хакеров задержали на Балеарских островах и Андалусии. В их домах провели обыски и изъяли материалы.

Правоохранители считают, что киберпреступники принадлежат к хакерской группе NoName057(16). Она появилась после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Группа заявляет, что "отвечает на враждебные и откровенно антироссийские действия западных русофобов".

Хакеры NoName057(16) осуществляют DDoS-атаки на страницы государственных и частных компаний, правительственных организаций, критической инфраструктуры союзников Украины, в частности, стран НАТО.

В прошлом месяце группировка NoName057(16) атаковала подразделение компании Santa Barbara Systems, базирующейся в Испании. Она занимается ремонтом танков Leopard для поставок в Украину.

Гражданская гвардия Испании заявила, что продолжает следствие, чтобы идентифицировать участников атак.