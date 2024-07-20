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Атаковали страны НАТО. В Испании арестовали троих пророссийских хакеров

Испания, Суббота 20 июля 2024 16:43
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Атаковали страны НАТО. В Испании арестовали троих пророссийских хакеров Фото: в Испании арестовали троих пророссийских хакеров (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Гражданская гвардия Испании задержала троих пророссийских хакеров. Вероятно, они являются участниками группировки, которая атакует страны НАТО, поддерживающие Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press.

Хакеров задержали на Балеарских островах и Андалусии. В их домах провели обыски и изъяли материалы.

Правоохранители считают, что киберпреступники принадлежат к хакерской группе NoName057(16). Она появилась после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Группа заявляет, что "отвечает на враждебные и откровенно антироссийские действия западных русофобов".

Хакеры NoName057(16) осуществляют DDoS-атаки на страницы государственных и частных компаний, правительственных организаций, критической инфраструктуры союзников Украины, в частности, стран НАТО.

В прошлом месяце группировка NoName057(16) атаковала подразделение компании Santa Barbara Systems, базирующейся в Испании. Она занимается ремонтом танков Leopard для поставок в Украину.

Гражданская гвардия Испании заявила, что продолжает следствие, чтобы идентифицировать участников атак.

Атаки российских хакеров

Следует отметить, что российские хакеры постоянно атакуют украинские ресурсы и даже критическую инфраструктуру. Кибератаки также осуществляются против союзников Украины.

В мае правительственные учреждения Польши подверглись кибератакам. В Польше заявили, что за атакой стоит группировка, связанная с российскими спецслужбами.

Ранее активисты из группы "Кибер сопротивления" получили списки сотрудников ГРУ, ответственных за распространение ИПСО для срыва мобилизации в Украине.

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