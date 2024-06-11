Хакери отримали список ГРУшників, відповідальних за ІПСО для зриву мобілізації в Україні

Активісти з групи "Кібер спротиву" отримали дані щодо представників російських спецслужб, які відповідальні за проведення інформаційно психологічних операцій (ІПСО) проти України, та зокрема для зриву процесу мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Зазначається, що в країні-агресорі відповідають за ІПСО співробітники головного управляння Генерального штабу Збройних сил РФ (ГУ ГШ ЗС РФ), зокрема підрозділи 14-ої бригади спецпризначення. Вона базується у місті Хабаровськ.

"Саме вони відповідають за інформаційні кампанії щодо зриву мобілізації в Україні", - передали у Центрі.

В публікації вказується, що один з російських "іпсошників"-співробітників ГРУ, Валерій Зирянов надав Силам Оборони України перелік особового складу своєї частини, та "іншу приватну інформацію".

Відтак, у ЦНС оприлюднили перелік цих міжнародних злочинців, які, зокрема, значаться у базі "Миротворець":

Вагін Євген Олексійович

Якимів Сергій Володимирович

Малінін Олександр Васильович

Шешуков Артем Сергійович

Кокін Володимир Миколайович

Жмачинський Владислав Вікторович

Федотов Євген Дмитрович

Копилов Олег Володимирович

Варданов Сергій Робертович;

Данцаранов Ботор Баїрович

Сівцов Максим Олегович

Антон Миколайович Вязнов

Дмитрієв Роман Вікторович

Адіков Микита Ігорович

Бойко Максим Віталійович

Грін Олексій Валерійович

Емінов - син Хасана Рафіка

Бондаренко Сергій

Тойбу-Хаа Ман Маратович

Тряцин Михайло Олексійович

Бікбулатов Раміс Чулпанович

Томський Єгор Юрійович

Івасенко Олексій Сергійович

Ямбіль Артиш Баторович

Прокопенко Вадим Андрійович

Данилов Сафрон Семенович

Сучков Антон Сергійович

Романов Олександр Миколайович

Баканов Дмитро Вікторович

Винокуров Кирило Олександрович

Зірянов Валерій Юрійович

У Центрі також звертають увагу, що частина добутої фахівцями "Кібер спротиву" інформації "має особливу цінність й не підлягає на цей момент розголошенню, тому буде оприлюднена згодом".

"Кожен з цих "іпсошників" буде притягнутий до відповідальності, адже їх злочини не мають терміни давності", - додали в ЦНС.