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Російські хакери атакували урядові установи Польщі

Польща, Середа 08 травня 2024 16:46
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Російські хакери атакували урядові установи Польщі Архівне фото: російські хакери атакували урядові установи Польщі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські хакери, пов'язані з ГРУ, цього тижня здійснили кібератаку на урядові установи Польщі.

Про це заявив Національний дослідницький інститут Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У відомстві уточнили, що шкідливе програмне забезпечення було націлене на польські урядові установи. Воно було поширене цього тижня групою APT28. У Польщі уточнили, що це угруповання пов'язане з російськими спецслужбами.

"Технічні показники та схожість із минулими атаками дали змогу ідентифікувати групу APT28. Ця група пов'язана з Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації", - додали в інституті.

Видання зазначило, що раніше низка членів НАТО вже звинувачували Росію у здійсненні кібератак. А МЗС Польщі сказало, що країна раніше вже зазнавала подібних атак.

Росія влаштовує кібератаки в Європі

Хакери з РФ неодноразово здійснювали кібератаки на держустанови в різних країнах, особливо на членів ЄС. Останнім часом такі випадки почастішали.

Наприклад, Німеччина нещодавно викликала в МЗС російського посла через кібератаки проти членів правлячої Соціал-демократичної партії. А потім за прикладом Німеччини послідувала Чехія і також викликала російського дипломата з аналогічної причини.

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Російська Федерація Польща ГРУ Кібератака
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