Російські хакери атакували урядові установи Польщі

Російські хакери, пов'язані з ГРУ, цього тижня здійснили кібератаку на урядові установи Польщі.

Про це заявив Національний дослідницький інститут Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У відомстві уточнили, що шкідливе програмне забезпечення було націлене на польські урядові установи. Воно було поширене цього тижня групою APT28. У Польщі уточнили, що це угруповання пов'язане з російськими спецслужбами.

"Технічні показники та схожість із минулими атаками дали змогу ідентифікувати групу APT28. Ця група пов'язана з Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації", - додали в інституті.

Видання зазначило, що раніше низка членів НАТО вже звинувачували Росію у здійсненні кібератак. А МЗС Польщі сказало, що країна раніше вже зазнавала подібних атак.