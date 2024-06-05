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Хакери РФ атакували іспанську компанію, яка ремонтує Leopard для України

Середа 05 червня 2024 15:37
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Хакери РФ атакували іспанську компанію, яка ремонтує Leopard для України Ілюстративне фото: російські хакери атакували іспанську компанію (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Іспанська компанія Santa Barbara Systems, яка займається ремонтом танків Leopard для передачі Україні, зазнала кібератаки з боку росіян. Її сайт припинив роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як пише видання, представник аерокосмічної та оборонної компанії General Dynamics, до складу якої входить Santa Barbara Systems, заявив, що аналіз причин збою роботи сайту все ще продовжується.

За його словами, всі операції у Європі не порушені.

При цьому хакерська група NoName взяла на себе відповідальність за DDoS атаку сайту Santa Barbara Systems.

"Ми направили наші "DDoS-ракети" проти сайтів у русофобській Іспанії", - сказано у повідомленні хакерів країни-агресора.

Варто зауважити, що Santa Barbara Systems займається збиранням танків Leopard та артилерії для іспанської армії, а також допомагає відновлювати законсервовані танки Leopard для подальшої передачі українським захисникам.

При цьому наприкінці травня Іспанія анонсувала передачу Україні партії танків Leopard у рамках нового пакету військової допомоги.

Атаки російських хакерів

Зазначимо, що хакери РФ неодноразово атакували не лише Україну, а й її партнерів у Європі.

Зокрема, на початку травня було зафіксовано кібератаку росіян на урядові сайти Польщі. В атаці були причетні хакери, пов'язані з російським Головним розвідувальним управлінням.

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