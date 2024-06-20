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Атакували двома Magura. В ГУР розкрили подробиці ураження катерів РФ в кінці травня

Фото: Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час атаки на російські катери "Тунець", 30 травня, було застосовано два дрони Magura. Один з них відпрацював по ворожій фортифікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Що передувало 

30 травня джерела РБК-Україна в спецслужбах повідомили про успішне ураження українськими бійцями двох російських катерів типу "Тунець" у Криму. Через деякий час розвідка України офіційно підтвердила інформацію щодо цього. Ба більше, пізніше також з'ясувалось, що бійцям вдалось уразити чотири катери, а не два. 

Варто додати й те, що українські воїни вже знищували катери типу "Тунець". Як приклад, восени минулого року. 

Подробиці операції 

Як розповів Юсова, останні операції розвідки були продуманими й спланованими. 

"Коли Magura пробиває морську фортифікацію або загородження, а потім наступний дрон, власне, йде прямо в ціль. Як ми бачили під час ураження одразу 4 швидкісних катерів типу "Тунець". Авіація, артилерія та стрілкове озброєння не спрацювали", - розповів Юсов. 

За словами представника ГУР, ураження одним дроном одразу чотирьох катерів є дуже хорошим результатом.  Втім він наголосив, що розвідка постійно працює над покращенням ефективності своїх операцій, оскільки ворог також навчається на війні й намагається рятувати судна. 

"Кожна вдала операція - це знищені російські кораблі на великі кошти, в тому числі і фахівці, які довго готувалися", - додав він.

Зокрема він розповів й те, що одна з модифікацій Magura була обладнана ракетами "повітря-повітря". Це, своєю чергою, дозволяє уражати повітряні цілі також. 

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ГУРВійна в Україні