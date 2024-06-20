Атаковали двумя Magura. В ГУР раскрыли подробности поражения катеров РФ в конце мая

Что предшествовало

30 мая источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили об успешном поражении украинскими бойцами двух российских катеров типа "Тунец" в Крыму. Через некоторое время разведка Украины официально подтвердила информацию об этом. Более того, позже также выяснилось, что бойцам удалось поразить четыре катера, а не два.

Следует добавить и то, что украинские воины уже уничтожали катера типа "Тунец". Как пример, осенью прошлого года.

Подробности операции

Как рассказал Юсова, последние операции разведки были продуманными и спланированными.

"Когда Magura пробивает морскую фортификацию или заграждение, а потом следующий дрон, собственно, идет прямо в цель. Как мы видели во время поражения сразу 4 скоростных катеров типа "Тунец". Авиация, артиллерия и стрелковое вооружение не сработали", - рассказал Юсов.

По словам представителя ГУР, поражение одним дроном сразу четырех катеров является очень хорошим результатом. Впрочем, он отметил, что разведка постоянно работает над улучшением эффективности своих операций, поскольку враг также учится на войне и пытается спасать судна.

"Каждая удачная операция - это уничтоженные российские корабли на большие средства, в том числе и специалисты, которые долго готовились", - добавил он.

В частности он рассказал и то, что одна из модификаций Magura была оборудована ракетами "воздух-воздух". Это, в свою очередь, позволяет поражать воздушные цели также.