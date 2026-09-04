Атаку "Шахеда" на будівлю СБУ міг коригувати агент РФ, - "Флеш"

Реакція України та загрози нових атак РФ

Нагадаємо, що російська атака на будівлю Служби безпеки України є серйозною ескалацією війни та свідчить про повну відмову Москви від дипломатії.

У відповідь на цей удар у СБУ заявили про неминучу відповідь. Силовики наголосили, що реакція України буде болісною для ворога.

Водночас, за даними джерел РБК-Україна, Росія готує чотири масовані атаки у вересні. Окупанти планують серію комбінованих ударів ракетами та дронами, спрямованих проти енергетичних об'єктів і складів у західних областях України.