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Атаку "Шахеда" на будівлю СБУ міг коригувати агент РФ, - "Флеш"

19:10 04.09.2026 Пт
2 хв
Російський агент міг стояти зовсім поруч
aimg Сергій Козачук
Фото: удар по СБУ в Києві (Роман Кот, РБК-Україна)

Атака "Шахеда" на будівлю СБУ могла бути спеціально спланованою операцією РФ із використанням онлайн-керування через агента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Як міг наводитися безпілотник

За оцінкою експерта, ворожий дрон міг керуватися та наводитися в режимі онлайн.

Для цього російський агент мав увімкнути неподалік від місця атаки радіоретранслятор МЕШ із доступом до мережі Інтернет.

Схема наведення мала такі особливості:

  • Невеликі габарити пристрою - розмір ретранслятора дорівнює лише половині шкільного рюкзака;
  • Короткочасне увімкнення - обладнання активували на короткий період безпосередньо під час удару;
  • Радіус дії - агент міг перебувати на відстані до 5 кілометрів від будівлі.

Сергій Бескрестнов також зазначив, що в цей час у повітряному просторі не було інших "Шахедів", тому варіант управління за ланцюжком безпосередньо з території Росії є неможливим.

Реакція України та загрози нових атак РФ

Нагадаємо, що російська атака на будівлю Служби безпеки України є серйозною ескалацією війни та свідчить про повну відмову Москви від дипломатії.

У відповідь на цей удар у СБУ заявили про неминучу відповідь. Силовики наголосили, що реакція України буде болісною для ворога.

Водночас, за даними джерел РБК-Україна, Росія готує чотири масовані атаки у вересні. Окупанти планують серію комбінованих ударів ракетами та дронами, спрямованих проти енергетичних об'єктів і складів у західних областях України.

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