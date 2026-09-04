Росія може провести у вересні чотири масовані атаки, - джерела
Росія готує серію комбінованих атак по Україні із застосуванням ракет та дронів у вересні. Під загрозою нових ударів перебувають склади у західних областях і об'єкти енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
За оцінкою джерел РБК-Україна, у вересні Москва, крім дронових нальотів, планує провести чотири масовані комбіновані атаки по Україні - із одночасним застосуванням різних типів ракет і ударних БПЛА.
Співрозмовники видання остерігаються, що після серії ударів по складській та логістичній інфраструктурі у Києві та області ворог може перенести цей акцент на аналогічні об'єкти в західних областях України.
Ще одним напрямком може стати енергетика.
За прогнозом джерел РБК-Україна, вже у вересні-жовтні паралельно з ударами по складах Росія може розпочати масовані атаки на енергосистему.
Російський диктатор Володимир Путін 1 вересня вже публічно анонсував такі удари.
Останніми днями росіяни атакували об'єкти генерації та електромережевої інфраструктури в кількох регіонах, зокрема на Одещині. Водночас поки що ці удари не набули характеру окремої масштабної кампанії проти української енергосистеми.
Нова хвиля ударів по Києву
Нагадаємо, 4 вересня російські війська завдали удару по будівлі СБУ у центрі Києва. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено кабінет начальника Головного управління контррозвідки Олександра Поклада, серед людей є поранені.
Крім того, окупанти суттєво змінили повітряну тактику атак на столицю.
За даними джерел РБК-Україна, Росія масово застосовує нові реактивні дрони "Герань-4" та "Герань-5" і планує довести їхню частку в обстрілах Києва та області до 80%.