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Росія може провести у вересні чотири масовані атаки, - джерела

18:38 04.09.2026 Пт
2 хв
Ворог готує серйозну ескалацію
aimg Уляна Безпалько aimg Сергій Козачук
Росія може провести у вересні чотири масовані атаки, - джерела Фото: масовані удари по Україні у вересні можуть повторитися (facebook.com)
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Росія готує серію комбінованих атак по Україні із застосуванням ракет та дронів у вересні. Під загрозою нових ударів перебувають склади у західних областях і об'єкти енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За оцінкою джерел РБК-Україна, у вересні Москва, крім дронових нальотів, планує провести чотири масовані комбіновані атаки по Україні - із одночасним застосуванням різних типів ракет і ударних БПЛА.

Співрозмовники видання остерігаються, що після серії ударів по складській та логістичній інфраструктурі у Києві та області ворог може перенести цей акцент на аналогічні об'єкти в західних областях України.

Ще одним напрямком може стати енергетика.

За прогнозом джерел РБК-Україна, вже у вересні-жовтні паралельно з ударами по складах Росія може розпочати масовані атаки на енергосистему.

Російський диктатор Володимир Путін 1 вересня вже публічно анонсував такі удари.

Останніми днями росіяни атакували об'єкти генерації та електромережевої інфраструктури в кількох регіонах, зокрема на Одещині. Водночас поки що ці удари не набули характеру окремої масштабної кампанії проти української енергосистеми.

Нова хвиля ударів по Києву

Нагадаємо, 4 вересня російські війська завдали удару по будівлі СБУ у центрі Києва. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено кабінет начальника Головного управління контррозвідки Олександра Поклада, серед людей є поранені.

Крім того, окупанти суттєво змінили повітряну тактику атак на столицю.

За даними джерел РБК-Україна, Росія масово застосовує нові реактивні дрони "Герань-4" та "Герань-5" і планує довести їхню частку в обстрілах Києва та області до 80%.

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