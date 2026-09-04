Удар по будівлі СБУ в центрі Києва - серйозна ескалація: Сибіга звернувся до партнерів

Атака Росії на будівлю Служби безпеки України є серйозною ескалацією війни та свідчить про повну відмову Москви від дипломатії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у мережі X .

Деталі атаки та загроза спадщині ЮНЕСКО

Очільник МЗС підкреслив, що ця атака є серйозною ескалацією з боку Москви, яка відбулася безпосередньо під час нових спроб відновити мирний процес.

Це черговий раз демонструє реальне неприйняття дипломатії з боку Росії.

Крім того, під загрозою опинився Софійський собор - об'єкт всесвітньої спадщини Юнеско, розташований поруч із місцем удару.

Реакція України та заклик до партнерів

У зв'язку з цим Україна закликає міжнародних партнерів діяти рішуче - однозначно засудити черговий акт агресії РФ та посилити тиск на режим російського диктатора Путіна.

"Ми також закликаємо ЮНЕСКО відреагувати рішуче та активізувати зусилля для захисту спадщини, яка перебуває під загрозою в Україні", - наголосив Сибіга.