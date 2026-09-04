Удар по будівлі СБУ в центрі Києва - серйозна ескалація: Сибіга звернувся до партнерів
Атака Росії на будівлю Служби безпеки України є серйозною ескалацією війни та свідчить про повну відмову Москви від дипломатії.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у мережі X.
Деталі атаки та загроза спадщині ЮНЕСКО
Очільник МЗС підкреслив, що ця атака є серйозною ескалацією з боку Москви, яка відбулася безпосередньо під час нових спроб відновити мирний процес.
Це черговий раз демонструє реальне неприйняття дипломатії з боку Росії.
Крім того, під загрозою опинився Софійський собор - об'єкт всесвітньої спадщини Юнеско, розташований поруч із місцем удару.
Реакція України та заклик до партнерів
У зв'язку з цим Україна закликає міжнародних партнерів діяти рішуче - однозначно засудити черговий акт агресії РФ та посилити тиск на режим російського диктатора Путіна.
"Ми також закликаємо ЮНЕСКО відреагувати рішуче та активізувати зусилля для захисту спадщини, яка перебуває під загрозою в Україні", - наголосив Сибіга.
Удар РФ по будівлі СБУ в Києві
Нагадаємо, росіяни сьогодні, 4 вересня, вдарили по будівлі СБУ в центрі Києва. За даними ЗМІ, ворожий безпілотник летів безпосередньо в кабінет очільника Служби безпеки України Олександра Поклада.
На черговий нахабний обстріл столиці вже відреагував президент Володимир Зеленський, наказавши надати "адекватно і відчутно" відповідь на ворожий удар.
Внаслідок атаки на будівлю СБУ є поранені, а також пошкодження цивільної інфраструктури поруч. В момент російського удару в центрі міста перебувала велика кількість мирних людей.