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У СБУ зробили заяву після зухвалої атаки РФ: відповідь буде болісною

18:30 04.09.2026 Пт
2 хв
Росія вдарила по будівлі СБУ у центрі Києва
aimg Іван Носальський
У СБУ зробили заяву після зухвалої атаки РФ: відповідь буде болісною Фото: РФ атакувала будівлю СБУ у Києві (Getty Images)
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Україна відповість на російський удар дронами по будівлі Служби безпеки у Києві. Така відповідь буде болісною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

У СБУ нагадали, що дрон цілеспрямовано атакував кабінет в.о. керівника СБУ Олександра Поклада. Але своєї мети росіяни не досягли - Поклад не постраждав.

"Що стосується пошкодженої будівлі - вона обов'язково буде відновлена. А росіяни отримають болючу відповідь на свої удари - ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів", - додали у Службі безпеки.

Удар по центру Києва

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 4 вересня, атакували центр Києва за допомогою ударного безпілотника. Дрон влетів у будівлю СБУ.

Станом на зараз відомо, що внаслідок російського удару постраждали 12 людей. Серед них 9 госпіталізували, є тяжкі поранені.

Першим про "приліт" по будівлі СБУ офіційно повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зробив таку заяву після розмови з Покладом.

Також голова української держави зазначив, що вже погодив із в.о. голови СБУ географію відповіді на останні російські атаки

Всі деталі удару росіян - у матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що Росія змінила тактику своїх ударів і останнім часом ворог безперервно атакує Київ та область реактивними безпілотниками, які важко перехопити.

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