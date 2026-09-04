Атаку "Шахеда" на здание СБУ мог корректировать агент РФ, - "Флэш"

Атака "Шахеда" на здание СБУ могла быть специально спланированной операцией РФ с использованием онлайн-управления через агента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.
По оценке эксперта, вражеский дрон мог руководствоваться и наводиться в режиме онлайн.
Для этого российский агент должен был включить недалеко от места атаки радиоретранслятор МЭШ с доступом к сети Интернет.
Схема наведения имела следующие особенности:
Сергей Бескрестнов также отметил, что в это время в воздушном пространстве не было других "Шахедов", поэтому вариант управления по цепочке непосредственно с территории России невозможен.
Напомним, что российская атака на здание Службы безопасности Украины является серьезной эскалацией войны и свидетельствует о полном отказе Москвы от дипломатии.
В ответ на этот удар в СБУ заявили о неизбежном ответе. Силовики подчеркнули, что реакция Украины будет болезненной для врага.
В то же время, по данным источников РБК-Украина, Россия готовит четыре массированных атаки в сентябре. Оккупанты планируют серию комбинированных ударов ракетами и дронами, направленными против энергетических объектов и складов в западных областях Украины.