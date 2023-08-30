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Атаку на аеродром у Курську СБУ проводила у співпраці з РДК

Курськ, Середа 30 серпня 2023 21:48
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Атаку на аеродром у Курську СБУ проводила у співпраці з РДК Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Військова контррозвідка СБУ атакувала аеродром у російському Курську в ніч на 27 серпня у співпраці з бійцями Російського добровольчого корпуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву РДК.

"Російський добровольчий корпус радий розповісти про чергову, максимально успішну атаку, проведену спільно з військовою контррозвідкою СБУ в Курській області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ніч на 27 серпня вони вдарили безпілотниками по військовому об'єкту: аеродрому з "путінськими стерв'ятниками".

Що вдалося знищити

"Знищено всі намічені цілі. Наголошуємо: законні цілі, які несли горе і смерть мирним українським містам. Уражено й елементи ППО, яка прикривала літаки катів", - заявили в РДК.

Армія РФ перебуває в жалюгідному стані

Бійці розповіли, що російська ППО не прикрила військовий об'єкт, а натомість влучила в житловий будинок Курська.

Там уточнили, що губернатор Курської області РФ збрехав про атаку дрона по будинку, а Міноборони Росії взагалі намагалося відмовчатися про цей інцидент.

Атака на аеродром у Курську

Вночі 27 серпня у Курську пролунали вибухи. Місцеві жителі у соцмережах повідомляли, що також чули автоматні черги. Пізніше у мережі були опубліковані кадри з моментом вибуху, на них зафіксований яскравий спалах у нічному небі.

Губернатор Курської області підтвердив, що Курськ намагалися атакувати дронами. Проте він лише заявив, що нібито один дрон влучив у багатоповерхівку.

Як пізніше розповіли РБК-Україна джерела у Службі безпеки, військова контррозвідка СБУ атакувала аеродром у російському Курську. Там розміщуються літаки та засоби ППО окупантів.

Пізніше з'явилися супутникові знімки аеродрому у Курську після атаки СБУ.

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