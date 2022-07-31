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Катер подорвался на взрывном устройстве в Одесской области: подробности

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Одесская область, Воскресенье 31 июля 2022 16:38
Катер подорвался на взрывном устройстве в Одесской области: подробности Фото: катер подорвался на мине в Одесской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Лоцманский катер ""Орлик" получил пробоину в результате столкновении с неизвестным взрывным устройством в дунайском устье Быстрое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг" и Администрацию морских портов Украины.

Члены экипажа сообщают, что катер во время выполнения лоцманского рейса вне маршрута движения судов наткнулся не на морскую мину, а на другое взрывное устройство. В настоящее время точный тип боеприпаса определяют специалисты.

Отмечается, что из-за взрыва образовалась пробоина в кормовой части ниже ватерлинии. Катер вынесло за пределы морского канала устья со стороны Черного моря, где он и остановился.

Экипаж эвакуировали малым катером Морской охраны Госпогранслужбы. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются.

Проход устьем для судов временно ограничен.

Напомним, на побережье в Одесской области обнаружили еще одну мину, военные ее обезвредили.

Кроме этого, в Коблево Николаевской области на мине подорвались два человека.

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