Катер подорвался на взрывном устройстве в Одесской области: подробности

Лоцманский катер ""Орлик" получил пробоину в результате столкновении с неизвестным взрывным устройством в дунайском устье Быстрое.

Члены экипажа сообщают, что катер во время выполнения лоцманского рейса вне маршрута движения судов наткнулся не на морскую мину, а на другое взрывное устройство. В настоящее время точный тип боеприпаса определяют специалисты.

Отмечается, что из-за взрыва образовалась пробоина в кормовой части ниже ватерлинии. Катер вынесло за пределы морского канала устья со стороны Черного моря, где он и остановился.

Экипаж эвакуировали малым катером Морской охраны Госпогранслужбы. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются.

Проход устьем для судов временно ограничен.