Катер подорвался на взрывном устройстве в Одесской области: подробности
Лоцманский катер ""Орлик" получил пробоину в результате столкновении с неизвестным взрывным устройством в дунайском устье Быстрое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг" и Администрацию морских портов Украины.
Члены экипажа сообщают, что катер во время выполнения лоцманского рейса вне маршрута движения судов наткнулся не на морскую мину, а на другое взрывное устройство. В настоящее время точный тип боеприпаса определяют специалисты.
Отмечается, что из-за взрыва образовалась пробоина в кормовой части ниже ватерлинии. Катер вынесло за пределы морского канала устья со стороны Черного моря, где он и остановился.
Экипаж эвакуировали малым катером Морской охраны Госпогранслужбы. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются.
Проход устьем для судов временно ограничен.
Напомним, на побережье в Одесской области обнаружили еще одну мину, военные ее обезвредили.
Кроме этого, в Коблево Николаевской области на мине подорвались два человека.
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