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Атаки військ РФ на Донбасі створюють добрі умови для контрнаступу ЗСУ, - ISW

Фото: спроби атак окупантів створюють хороші умови для контрнаступу ЗСУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Швидка кульмінація наступу окупантів біля Бахмута, спроба штурму Вугледара і наступ військ РФ в Луганській області, що зупинився, ймовірно, створюють хороші умови для українських контрнаступальних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Раніше станом на 8 лютого експерти ISW вважали, що російські сили повернули собі ініціативу на сході України. Але з того часу російські сили не змогли скористатися отриманою ініціативою, щоб досягти якихось значних успіхів в оперативному відношенні.

Війська РФ, ймовірно, втратить ініціативу в Україні найближчими місяцями через очікувану кульмінацію їхніх трьох основних наступальних операцій.

Раніше ЗСУ перехопили ініціативу після кульмінації російського наступу щодо захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська у липні 2023 року, а за кілька місяців провели контрнаступальні операції, внаслідок яких було звільнено великі райони Харківської та Херсонської областей.

Кульмінація нинішніх трьох наступальних операцій Росії, ймовірно, дозволить українським силам розпочати контрнаступ у будь-якому місці вздовж лінії фронту, який вони визнають найбільш підходящим для таких операцій.

Ключові висновки ISW:

  • Командування ВПС України повідомило, що російські війська почали використовувати нові авіабомби УПАБ-1500В.
  • Війська РФ продовжували проводити обмежені наземні атаки на північний захід та південь від Кремінної.
  • Окупанти продовжували завдавати наземних ударів у районі Авдіївки та на західній околиці Донецька.
  • Російські війська намагаються створити умови для переходу у наступ на окремих ділянках запорізького та херсонського напрямів.
  • Росія депортувала близько 16 тисяч дітей, із яких 307 змогли повернутися до України. Російська влада використовує тактику примусу, щоб відокремити українських дітей від їхніх батьків з метою їхньої депортації.

Раніше в Міноборони показали кадри навчань 3-ї танкової бригади та 22-го батальйону спеціального призначення президентської бригади ЗСУ.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео навчань українських військових на БМП Bradley. Крім того, у ЗС Канади показали, як навчають українських військових опановувати танки Leopard 2.

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