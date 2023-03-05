Посилюють наступальний потенціал. Міноборони показало відео танкових навчань ЗСУ
Сьогодні, 5 березня, з'явились кадри з навчань 3-ї танкової бригади та 22-го батальйону спеціального призначення президентської бригади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
"З кожним днем Сили оборони України посилюють свій наступальний потенціал", - наголосили в Міноборони.
Joint exercises of the 3rd Tank Brigade and the 22nd Special Operations Battalion of the Presidential Brigade. Every day, the defense forces of Ukraine strengthen their offensive capabilities.— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 5, 2023
3rd Tank Brigade pic.twitter.com/UcF0FB2MUD
Нагадаємо, сьогодні у мережі з'явилось відео з навчань українських військових на БМП Bradley.
Крім того, у ЗС Канади показали, як навчають українських військових опановувати танки Leopard 2.
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