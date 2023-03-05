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Посилюють наступальний потенціал. Міноборони показало відео танкових навчань ЗСУ

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Україна, Неділя 05 березня 2023 18:34
Посилюють наступальний потенціал. Міноборони показало відео танкових навчань ЗСУ Фото: Міноборони показало відео танкових навчань ЗСУ (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 5 березня, з'явились кадри з навчань 3-ї танкової бригади та 22-го батальйону спеціального призначення президентської бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"З кожним днем Сили оборони України посилюють свій наступальний потенціал", - наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, сьогодні у мережі з'явилось відео з навчань українських військових на БМП Bradley.

Крім того, у ЗС Канади показали, як навчають українських військових опановувати танки Leopard 2.

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У мережі з'явилось відео з навчань українських військових на БМП Bradley
У мережі з'явилось відео з навчань українських військових на БМП Bradley
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