Атаки войск РФ на Донбассе создают хорошие условия для контрнаступления ВСУ, - ISW

Ранее, по состоянию на 8 февраля, эксперты ISW считали, что российские силы вернули себе инициативу на востоке Украины. Но с тех пор российские силы не смогли воспользоваться полученной инициативой, чтобы добиться каких-либо значительных успехов в оперативном отношении.

Войска РФ, вероятно, потеряют инициативу в Украине в ближайшие месяцы из-за ожидаемой кульминации их трех основных наступательных операций.

Ранее ВСУ перехватили инициативу после кульминации российского наступления по захвату Северодонецка и Лисичанска в июле 2023 года, а через несколько месяцев провели контрнаступательные операции, в результате которых были освобождены большие районы Харьковской и Херсонской областей.

Кульминация нынешних трех наступательных операций России, вероятно, позволит украинским силам начать контрнаступление в любом месте вдоль линии фронта, которое они сочтут наиболее подходящим для таких операций.

Ключевые выводы ISW: