Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Атаки на Усть-Лугу не припиняються: Генштаб підтвердив "свіжі прильоти" і розкрив наслідки

17:48 07.04.2026 Вт
2 хв
Українські захисники знову вдарили по ключовому порту РФ на Балтійському морі
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: Україна знову атакувала порт Усть-Луга (Getty Images)

Українські захисники в ніч на 7 квітня знову вдарили по нафтовому терміналу в порту Усть-Луга, який розташований на березі Балтійського моря.

Удар по порту Усть-Луга

"У ніч на 7 квітня Сили оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл" (Слобідка, Ленінградська область РФ)", - ідеться в повідомленні Генштабу.

За даними українських військових, унаслідок атаки було пошкоджено три резервуари, які належать підприємству "Транснефть Балтика".

Нафтовий термінал у порту Усть-Луга є важливим елементом для експорту російської нафти. Гроші, які РФ заробляє на своїх енергоресурсах, йдуть на продовження війни проти України.

Наслідки попередніх атак

Також у Генштабі уточнили наслідки атаки на "Транснефть-Порт Приморськ". Унаслідок удару 5 квітня було пошкоджено три резервуари об'ємом 20 тисяч кубічних метрів, після чого спалахнули нафтопродукти.

Водночас під час атаки на ТОВ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" 5 квітня було пошкоджено елементи установок первинної переробки сирої нафти АВТ-6 і АВТ-1 та установки 19/6, задіяної у виробництві нафтових бітумів.

Нагадаємо, раніше про атаку на порт Усть-Луга в ніч на 7 квітня писали OSINT-аналітики. Росіяни скаржилися, що над Ленінградською областю зафіксували безпілотники.

Варто зауважити, що українські захисники атакують порт Усть-Луга вже другий тиждень поспіль. Такі удари спричиняли сильні пожежі. При цьому експорт нафти з цього порту призупиняли.

