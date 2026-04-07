Атаки на Усть-Лугу не припиняються: Генштаб підтвердив "свіжі прильоти" і розкрив наслідки

Удар по порту Усть-Луга

"У ніч на 7 квітня Сили оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл" (Слобідка, Ленінградська область РФ)", - ідеться в повідомленні Генштабу.

За даними українських військових, унаслідок атаки було пошкоджено три резервуари, які належать підприємству "Транснефть Балтика".

Нафтовий термінал у порту Усть-Луга є важливим елементом для експорту російської нафти. Гроші, які РФ заробляє на своїх енергоресурсах, йдуть на продовження війни проти України.

Наслідки попередніх атак

Також у Генштабі уточнили наслідки атаки на "Транснефть-Порт Приморськ". Унаслідок удару 5 квітня було пошкоджено три резервуари об'ємом 20 тисяч кубічних метрів, після чого спалахнули нафтопродукти.

Водночас під час атаки на ТОВ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" 5 квітня було пошкоджено елементи установок первинної переробки сирої нафти АВТ-6 і АВТ-1 та установки 19/6, задіяної у виробництві нафтових бітумів.