Атаки на Усть-Лугу не прекращаются: Генштаб подтвердил "свежие прилеты" и раскрыл последствия

Удар по порту Усть-Луга

"В ночь на 7 апреля Силы обороны Украины нанесли поражение по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл" (Слободка, Ленинградская область РФ)", - сказано в сообщении Генштаба.

По данным украинских военных, в результате атаки были повреждены три резервуара, которые принадлежат предприятию "Транснефть Балтика".

Нефтяной терминал в порту Усть-Луга является важным элементом для экспорта российской нефти. Деньги, которые РФ зарабатывает на своих энергоресурсах, идут на продолжения войны против Украины.

Последствия предыдущих атак

Также в Генштабе уточнили последствия атаки на "Транснефть-Порт Приморск". В результате удара 5 апреля были повреждены три резервуара объемом 20 тысяч кубических метров, после чего вспыхнули нефтепродукты.

При этом во время атаки на ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" 5 апреля были повреждены элементы установок первичной переработки сырой нефти АВТ-6 и АВТ-1 и установки 19/6, задействованной в производстве нефтяных битумов.