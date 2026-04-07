RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине

Атаки на Усть-Лугу не прекращаются: Генштаб подтвердил "свежие прилеты" и раскрыл последствия

17:48 07.04.2026 Вт
2 мин
Украинские защитники снова ударили по ключевому порту РФ на Балтийском море
Иван Носальский
Иллюстративное фото: Украина снова атаковала порт Усть-Луга (Getty Images)

Украинские защитники в ночь на 7 апреля снова ударили по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга, который находится на берегу Балтийского моря.

Удар по порту Усть-Луга

"В ночь на 7 апреля Силы обороны Украины нанесли поражение по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл" (Слободка, Ленинградская область РФ)", - сказано в сообщении Генштаба.

По данным украинских военных, в результате атаки были повреждены три резервуара, которые принадлежат предприятию "Транснефть Балтика".

Нефтяной терминал в порту Усть-Луга является важным элементом для экспорта российской нефти. Деньги, которые РФ зарабатывает на своих энергоресурсах, идут на продолжения войны против Украины.

Последствия предыдущих атак

Также в Генштабе уточнили последствия атаки на "Транснефть-Порт Приморск". В результате удара 5 апреля были повреждены три резервуара объемом 20 тысяч кубических метров, после чего вспыхнули нефтепродукты.

При этом во время атаки на ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" 5 апреля были повреждены элементы установок первичной переработки сырой нефти АВТ-6 и АВТ-1 и установки 19/6, задействованной в производстве нефтяных битумов.

Напомним, ранее об атаке на порт Усть-Луга в ночь на 7 апреля писали OSINT-аналитики. Россияне жаловались, что над Ленинградской областью зафиксировали беспилотники.

Стоит заметить, что украинские защитники атакуют порт Усть-Луга уже вторую неделю подряд. Такие удары вызывали сильные пожары. При этом экспорт нефти из этого порта приостанавливали.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Российская ФедерацияпортБалтийское мореНафтаВойна в УкраинеАтака дронов