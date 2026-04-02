Атаки Украины сделали неизбежным сокращение добычи нефти в РФ, - Reuters

Масштабные атаки Украины на российскую нефтяную инфраструктуру привели к переполнению системы хранения РФ. Это делает сокращение добычи нефти в России неизбежным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Паралич экспортных мощностей

По данным источников издания в отрасли, удары украинских беспилотников по портам, НПЗ и трубопроводам сократили экспортные возможности РФ на 1 миллион баррелей в сутки.

Собеседники Reuters уточняют, что по состоянию на сейчас примерно пятая часть (20%) общих экспортных мощностей РФ выведена из строя.

Наиболее ощутимый удар был нанесен по балтийским портам Усть-Луга и Приморск. Усть-Луга приостановила экспорт нефти еще неделю назад после серии пожаров, вызванных дронами.

Система на грани коллапса

Из-за невозможности отгружать нефть в порту Усть-Луга и перерабатывать ее во внутренних НПЗ, российская нефтепроводная система оказалась переполненной.

При этом, как отметили источники издания, хранилища в РФ быстро заполняются. Это означает, что некоторые месторождения будут вынуждены сократить добычу нефти.

Последствия для бюджета РФ

Хотя мировые цены на нефть выросли после атак на Иран в конце февраля, для России сокращение физических объемов продаж станет болезненным ударом. Нефтегазовые доходы обеспечивают около четверти всего государственного бюджета РФ.

Кроме того, ситуация в России усугубляет дефицит на мировом рынке, который уже испытывает шок из-за конфликтов на Ближнем Востоке.