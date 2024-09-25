Атаки на склади РФ показали, наскільки Захід допомагає Росії своєю забороною дальніх ударів, - ISW

Нещодавні українські удари по російських тилових складах боєприпасів демонструють, якою мірою російське військове матеріально-технічне забезпечення все ще отримує користь від наданого Заходом укриття, що захищає російський тил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Maxar зібрав супутникові знімки, які демонструють серйозні пошкодження трьох великих російських складів боєприпасів на заході та південному заході Росії після українських ударів за допомогою дронів. Склад Октябрьскій до і після атаки. Склад Тихорецький до і після атаки. Торопецький склад до і після удару. Зображення пошкоджень на складах в Октябрському та Торопці Тверській області та Тихорецькому складі в Краснодарському краї демонструють знищення десятків будівель для зберігання боєприпасів, залізничних вагонів, які російські війська, ймовірно, використовували для транспортування боєприпасів, і маси ймовірних ракет, каністри та інші матеріали, які російські сили залишили просто неба. Таке скупчене розміщення великої кількості матеріальних засобів підкреслює відсутність оперативної безпеки на російських тилових складах постачання, демонструючи ступінь гнучкості який забезпечили західні обмеження, що забороняють Україні вести вогонь із західної зброї по Росії. Ця гнучкість надала Росії можливість оптимізувати великі тилові об’єкти для масового перекидання техніки в Україну, зазначили в Інституті. Постійне використання російськими військовими відомих великомасштабних матеріально-технічних засобів є значною вразливістю, якою Україна могла б скористатися, якби західні країни скасували обмеження, вважають в ISW.