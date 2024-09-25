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Атаки на склади РФ показали, наскільки Захід допомагає Росії своєю забороною дальніх ударів, - ISW

Середа 25 вересня 2024 07:10
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Атаки на склади РФ показали, наскільки Захід допомагає Росії своєю забороною дальніх ударів, - ISW Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Нещодавні українські удари по російських тилових складах боєприпасів демонструють, якою мірою російське військове матеріально-технічне забезпечення все ще отримує користь від наданого Заходом укриття, що захищає російський тил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Maxar зібрав супутникові знімки, які демонструють серйозні пошкодження трьох великих російських складів боєприпасів на заході та південному заході Росії після українських ударів за допомогою дронів.

Склад Октябрьскій до і після атаки.

Атаки на склади РФ показали, наскільки Захід допомагає Росії своєю забороною дальніх ударів, - ISWАтаки на склади РФ показали, наскільки Захід допомагає Росії своєю забороною дальніх ударів, - ISW

Склад Тихорецький до і після атаки.

Атаки на склади РФ показали, наскільки Захід допомагає Росії своєю забороною дальніх ударів, - ISWАтаки на склади РФ показали, наскільки Захід допомагає Росії своєю забороною дальніх ударів, - ISWТоропецький склад до і після удару.

Атаки на склади РФ показали, наскільки Захід допомагає Росії своєю забороною дальніх ударів, - ISWАтаки на склади РФ показали, наскільки Захід допомагає Росії своєю забороною дальніх ударів, - ISW

Зображення пошкоджень на складах в Октябрському та Торопці Тверській області та Тихорецькому складі в Краснодарському краї демонструють знищення десятків будівель для зберігання боєприпасів, залізничних вагонів, які російські війська, ймовірно, використовували для транспортування боєприпасів, і маси ймовірних ракет, каністри та інші матеріали, які російські сили залишили просто неба. Таке скупчене розміщення великої кількості матеріальних засобів підкреслює відсутність оперативної безпеки на російських тилових складах постачання, демонструючи ступінь гнучкості який забезпечили західні обмеження, що забороняють Україні вести вогонь із західної зброї по Росії. Ця гнучкість надала Росії можливість оптимізувати великі тилові об’єкти для масового перекидання техніки в Україну, зазначили в Інституті.

Постійне використання російськими військовими відомих великомасштабних матеріально-технічних засобів є значною вразливістю, якою Україна могла б скористатися, якби західні країни скасували обмеження, вважають в ISW.

Нагадаємо, в ніч на 21 вересня у Краснодарському краї та Тверській області були атаковані склади зі зброєю окупантів.

Як повідомили джерела РБК-Україна, атака на склад у Тверській області була спецоперацією українських захисників, у якій взяли участь СБУ, ГУР та ССО. Підтверджено, що під удар потрапив склад ракетно-артилерійського управління, де росіяни зберігали ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", балістичні ракети KN23, ракети для тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи, С-300 та артилерійські боєприпаси.

Удар по складу з ракетами у Торопці Тверській області є важливим досягненням для України. Усього таких складів біля РФ лише 13.

Естонська розвідка вважає, що через удар по складу в Торопці Росія втратила снарядів на 2-3 місяці.

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