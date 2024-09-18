Усього таких у РФ лише 13. Експерт пояснив важливість атаки на склад з ракетами в Торопці

Удар по складу з ракетами у Торопці Тверській області є важливим досягненням для України. Усього таких складів біля РФ лише 13.

"Я думаю нам потрібно розглядати цей склад не просто як один із складів, а як один із найбільш значущих таких містких складів. Такого рівня складів на території РФ всього 13. Уявіть собі масштаби РФ, російської армії і лише 13 складів, де зберігається така тотожна кількість артилерійських боєприпасів, мінометних мін", - зазначив Селезньов.

Він нагадав, що на складі могли бути ракети для комплексів С-300/С-400, а також балістичні ракети північнокорейського виробництва KN23 та їх російські аналоги "Іскандери".

Селезньов зазначив, що, виходячи з цієї інформації, склад був потужним. На його території було кілька десятків ангарів і підземних сховищ, де зберігали снаряди. Також частину снарядів розмістили просто на вулиці.

"У будь-якому випадку, це серйозний успіх українських сил оборони. Щодо наслідків я думаю ми дізнаємося зовсім скоро. Мій прогноз ґрунтується на тому, що швидше за все цей склад поки повністю не здетонує, не вигорить, навряд чи хтось із живих істот зможе потрапити туди. Занадто масштабні руйнування, надто багато осередків займань", - розповів експерт.

Важливість атаки

За словами Селезньова, важливим є той факт, що українські дрони змогли успішно подолати відстань близько 480 кілометрів від лінії бойового зіткнення та викликали серйозні руйнування. Також є інформація про трьох військових РФ, які нібито зникли безвісти на території складу, але втрати можуть бути набагато масштабнішими.

Також, як додав експерт, цей склад був насамперед призначений для задоволення потреб російського угруповання військ, що діє у Курській та Бєлгородській областях. Тому в окупантів найближчим часом може спостерігатися нестача артснарядів, мінометних мін, а також певної номенклатури ракет.

"І це також чудова новина. Бо голими руками росіяни проти українських бронемашин не навчилися воювати. Знову ж таки, те, що сталося, якось обов'язково повторюватиметься. Тим більше що прильоти по великих, великих базах і арсеналах на території РФ трапляються не вперше", - звернув увагу Селезньов.

Як заявив експерт, українським воїнам, ймовірно, вдалося перетворити на металобрухт близько 30 тисяч тонн боєприпасів, у районі Торопця навіть фіксували землетрус. Така кількість снарядів могла бути призначена на тривалий час - на 6-10 місяців.

"На тлі того, що росіяни зараз так нервово шукають по всьому світу артилерійські боєприпаси, то втрати такої кількості боєприпасів тут і зараз створюють великі проблеми для російських логістів. Оскільки армія РФ зараз здебільшого вивозить ситуацію на поле бою за рахунок саме серйозної переваги у нанесенні ударів артилерійськими боєприпасами", - вважає він.

Вплив удару

За словами Селезньова, на тактичному рівні вплив такої атаки навряд чи буде. Бо певний запас боєприпасів оперативного рівня у ворога є. Але на перспективу протягом кількох днів чи тижнів удар може вплинути.

"Бо неможливо у найкоротші терміни в якійсь мірі трансформувати ту ж логістику, щоб забезпечувати окупантів, які діють, наприклад, на півночі Харківської області. Тобто потрібно переналаштовувати ту ж логістику, що потребує певного проміжку часу", - наголосив експерт.