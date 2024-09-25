Атаки на склады РФ показали, насколько Запад помогает России своим запретом дальних ударов, - ISW

Недавние украинские удары по российским тыловым складам боеприпасов демонстрируют, в какой степени российское военное материально-техническое обеспечение все еще извлекает пользу от обеспеченного Западом укрытия, защищающего российский тыл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Maxar собрал спутниковые снимки, которые демонстрируют серьезные повреждения трех крупных российских складов боеприпасов на западе и юго-западе России после украинских ударов с помощью дронов. Склад Октябрьский до и после атаки. Состав Тихорецкий до и после атаки. Торопецкий состав до и после удара. Изображения повреждений на складах в Октябрьском и Торопце Тверской области и Тихорецком складе в Краснодарском крае демонстрируют уничтожение десятков зданий для хранения боеприпасов, железнодорожных вагонов, которые российские войска, вероятно, использовали для транспортировки боеприпасов, и массы вероятных ракет, канистры и другие материалы, которые силы оставили под открытым небом. Такое скученное размещение большого количества материальных средств подчеркивает отсутствие оперативной безопасности на российских тыловых складах поставок, демонстрируя степень гибкости, обеспеченной западными ограничениями, запрещающими Украине вести огонь из западного оружия по России. Эта гибкость предоставила России возможность оптимизировать большие тыловые объекты для массовой переброски техники в Украину, отметили в Институте. Постоянное использование российскими военными известных крупномасштабных материально-технических средств является значительной уязвимостью, которую Украина могла бы воспользоваться, если бы западные страны отменили ограничения, считают в ISW.